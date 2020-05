Pinksteren voor de deur: vrijheid kan niet zonder veiligheid

De burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch, zegt over het geweld: ‘Deze lafhartige daad gaat alle perken te buiten. Blijf van handhavers af. De impact van geweld is groot, dat merk je meteen als je ze spreekt. Goed dat de vermoedelijke dader is gepakt. Ik roep mensen die iets hebben gezien op om contact op te nemen met de politie.’

Facebook bericht van Ahmed Marcouch

Mensenrijk versus dierenrijk

‘Corona confronteert ons met extremen. Terwijl de ene Arnhemmer zich vanochtend fris en fruitig opmaakt voor een ontspannen weekend, trekt de ander bezorgd en zorgvuldig het uniform aan, ook op deze prachtige ochtend zit daar de hoes bij voor steek- en snijwerende panelen.’

‘Het mensenrijk is minstens zo gevarieerd als het dierenrijk, ook in coronatijd. […] Ik heb zwaar van doen met bijters, spugers en stekers die zichzelf verwonden, maar wie onze agenten, handhavers en andere dienstverleners aanvalt, krijgt met mij van doen. Zij staan in het brandpunt van onze coronasores, van buschauffeur tot BOA, juist nu wij het virus met de beperkingen aan het overwinnen zijn. Tweede Pinksterdag op het middaguur start de horeca. Reken maar dat de kelners, obers en barmensen blij zijn met de politie en de handhavers. En wij ook.’