Presentatie luisterboek ‘De Hereniging’ in Het Colofon

Donderdagmiddag 9 mei wordt het luisterboek van De Hereniging, geschreven door Tristan Amor, gepresenteerd in Het Colofon. In De Hereniging schrijft Tristan Amor (pseudoniem van de Arnhemse schrijver Maarten Brandt) over de pijn van gemis en het verlangen naar de hereniging met die perfecte wederhelft.

Een ongekend openhartige en tegelijk uitgesproken spirituele tekst. Na de boekpublicatie in 2022, verschijnt het boek nu als luisterboekeditie. Een mooie productie zonder winstoogmerk. We nodigen alle geïnteresseerden graag uit voor de feestelijke luisterboekpresentatie. De middag begint om 15.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur.

De toegang is gratis, graag van te voren aanmelden via bestel@hetcolofon.nl. Locatie: Het Colofon, Bakkerstraat 56. Op de website van Het Colofon vind je achtergrondinformatie.

