Programma Gluren bij de Buren bekend

70 Arnhemse tuinen veranderen op zondag 2 juli in tijdelijke theaters!



Amateurkunstfestival Gluren bij de Buren heeft het programma bekendgemaakt. Op zondag 2 juli tussen 13.00 en 18.00 vinden optredens plaats in 70 tuinen in Arnhem. Bezoekers kunnen van optreden naar optreden wandelen of fietsen en leren zo de wijk kennen, genietend van lokale podiumkunsten. Het programma is te vinden op glurenbijdeburen.nl/programma/arnhem.

Eerste keer Arnhem

Het is de eerste keer dat Gluren bij de Buren plaatsvindt in Arnhem, de hoeveelheid deelnemende tuinen ligt ver boven de verwachtingen van de organisatie. “In Arnhem is voor het eerst georganiseerd en tijdens de informatiebijeenkomst was de opkomst overweldigend en erg gezellig. Dit belooft veel goed voor 2 juli, de dag waarop het festival plaatsvindt.” “Ik ben erg trots op het programma, en ik geloof dat alle bezoekers echt een leuke dag gaan hebben,” zegt programmamaker Ralf Leemeijer.

Van cabaret tot jazz, spoken word en meer

Een grote verscheidenheid aan podiumkunstenaars verrijken de tuintheaters. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld van een cabaretvoorstelling op het dakterras naar een jazzband in de achtertuin. Ook theaterverenigingen, a capella koren of spoken word artiesten betreden het podium.

Alle optredens zijn te bezoeken op basis van vrijwillige bijdragen en reserveren is niet nodig. De optredens duren maximaal 30 minuten, de fanatiekeling kan op deze manier wel zeven optredens bijwonen. Bezoekers kunnen op de website een route uitstippelen om te printen of te delen met vrienden, familie en buren.

—-

Stichting de Bühne, de organisatie achter Gluren bij de Buren, werkt samen met verschillende landelijke en lokale partijen om het festival te realiseren. Buurtzorg, Philadelphia Zorg werken mee aan het festival en wordt onder andere gesponsord door Van Sonsbeeck Makelaars en Hoogvliet Arnhem.

Reacties