Rozetje & Speelotheek in Huis vóór de Wijk

Op woensdag 30 augustus vierden Rozet en speelotheek ‘Het Speelpunt’ samen de officiële opening van een Rozetje in Huis vóór de Wijk. Scholieren van naastliggende basisscholen waren van harte welkom om de opening samen te vieren en deel te nemen aan één van de leuke activiteiten die tijdens deze middag werden georganiseerd.

Lezen, spelen en ontmoeten

Op deze mooie locatie is er naast een bibliotheek, ook een Speelotheek te vinden! Je kunt er dus niet alleen boeken, maar ook speelgoed lenen. Daarnaast worden er regelmatig leuke activiteiten georganiseerd en kan je er altijd terecht om een krantje te lezen of een kopje koffie te drinken.

Middels samenwerkingen met partners in de wijk en een programma dat taal, kunst, erfgoed en wijkbewoners samenbrengt, hopen wij de buurt te verwelkomen in het wijkcentrum. Naast diverse activiteiten kunnen wijkbewoners ook bij het Rozetje terecht voor een kop koffie, een krantje en uiteraard een goed boek of een leuk item uit de speelotheek.

Welkom

Tijdens de opening konden bezoekers genieten een heerlijke lunch en deelnemen aan diverse activiteiten. Zo was er een naaiworkshop speciaal voor kinderen, konden de heupen los tijdens een dansclinic en was het er de mogelijkheid om een gepersonaliseerde boekenlegger laten maken. Beheerder Rhodaline Keyzer knipte het lintje door van het Rozetje en de Speelotheek op de begane grond om kinderen en hun ouders er in te verwelkomen.

Het adres van Huis voor de Wijk is Eimerssingel-Oost 266. Het Rozetje & Speelotheek zijn zeven dagen in de week geopend. Dit Rozetje is Rozet in samenwerking met partners in de stad, de zesde bibliotheek vestiging van op een laagdrempelige locatie in een wijk of buurt.

