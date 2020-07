Samen fietsen met hulpbehoevenden – de Burgerkrachtsubsidie maakte het mogelijk

Geprikkeld door een voorbijkomende duofiets om met moeder op leeftijd er nog eens op uit te gaan, ontstond het fietsmaatjes idee. Wilma de Neeff broedde op een plan en kon met behulp van de Burgerkrachtsubsidie, starten waar ze woont: Schaarsbergen en omgeving.

De duofiets

Toen Wilma voor het eerst zo’n fiets zag passeren en het graag met haar moeder wilde uitproberen, is zij direct gaan zoeken naar de fabrikant en naar projecten die zo’n elektrische duofiets in zetten. Ze startte met het ontwikkelen van een plan: ‘Ik zag er één bij een verzorgingshuis staan, maar die was niet te huur. Zo’n fiets is best duur, elfduizend euro. Maar hoe mooi zou het zijn als meerderen gebruik kunnen maken van zo’n fiets: ouderen die niet meer zelfstanding kunnen fietsen komen in de buitenlucht, bewegen, maken een praatje met een maatje én genieten van onze enorm mooie omgeving.’ Wilma is geholpen met tips en advies van een vergelijkbaar project in Bennekom: ‘Mensen huren niet gewoon fiets: het moet gaan om mensen aan elkaar koppelen, structuur bieden door met regelmaat samen te gaan fietsen en eventueel ergens een kopje koffie te gaan drinken.’

Burgerkrachtsubsidie

Haar idee werd enthousiast ontvangen op het stadhuis van Arnhem bij de wijkmanager en als snel werd de koppeling gemaakt met de Burgerkrachtsubsidie. Wilma ging aan de gang met een begroting, de communicatie, een website, folders, een online reserveringssysteem: ‘Op Koningsdag 2019 wilde ik, met een aangekleed kraampje het project promoten in Schaarsbergen. Een kennis ontwierp gratis een flyer, spandoek en beachflag, en van de fabrikant mochten we een duofiets voor een dag lenen. Op Koningsdag meldden zich al tien maatjes en drie deelnemers. In mei kon ik de fiets aanschaffen vanuit de subsidie. Eigenlijk is het best snel gegaan.’

Diensten, wederdiensten en stichting

De duofiets staat gratis gestald bij Siza Hendrik Willem Landhuis aan de Kemperbergerweg, een woonzorgcomplex voor kinderen/jongeren met een ernstig meervoudige beperking. Particuliere deelnemers betalen vijf euro voor gebruik van de duofiets voor twee uren, die staan voor onkosten als verzekering, bankkosten, het reserveringssysteem en andere lopende zaken. Ouders en verzorgers van de kinderen die op het woonzorgcomlex wonen, maken echter ook graag gebruik van de duofiets om met hun kinderen de buitenlucht in te gaan. ‘Zij betalen een kleinere vergoeding, want het is tenslotte een dienst/wederdienst situatie.’

Afgelopen september is ‘Fietsmaatjes Schaarsbergen en omgeving’ een stichting geworden. Wilma vertelt dat met zowel maatjes als deelnemers die zich melden, eerst een gesprekje wordt gevoerd en een proefrit wordt gemaakt. Door publiciteit in De Gelderlander afgelopen februari hebben zich weer nieuwe mensen gemeld, maar toen brak de coronacrisis uit en werd er nauwelijks meer gefietst. Toch heeft de stichting fietsmaatjesschaarsbergen.nl niet stil gezeten: ‘Via kleinecoronahulp.nl hebben we een scherm tussen de zitplaatsen kunnen financieren en kunnen we weer fietsen.’

Wilma is erg content over de burgerkrachtsubsidie: ‘Voor ons project is het een eenmalige garantiesubsidie. In overleg hebben we van deze subsidie ook nog een extra accu kunnen aanschaffen, een speciaal voetenplankje en bordjes met ons logo voor de herkenbaarheid. Het restant van 200 euro mochten we behouden.’

Ideeënmakelaars, Praktische Zaken en Adviesbrigade

De Burgerkrachtsubsidie bestaat sinds 2016. Sinds januari 2020 werken de Ideeënmakelaars, Praktische Zaken en de Adviesbrigade in Arnhem samen. Heb jij een vraag of een idee en denk je ook beroep te kunnen doen op de Burgerkracht subsidie? Maak contact met het gezamenlijke telefoonnummer 026 23 44 111 of via een contactformulier – we denken graag mee en onze diensten zijn kosteloos! Wil je meer weten over nog veel meer burgerinitiatieven uit Arnhem? Kijk op onderaf.nl.

