Summerprikko vakantie in Presikhaaf [foto’s]

In Presikhaaf is vorige week met gebundelde krachten het uitgebreide zomerprogramma voor kinderen van start gegaan #summerprikko! Omdat vanwege de coronatijd maar weinig bewoners van Presikhaaf op vakantie gaan, zijn ouders enorm blij met hun vrolijke kinderen die meer dan zes weken lang dagelijks gratis aan tientallen activiteiten mee kunnen doen.

Stads breed besteden de teams Leefomgeving extra aandacht aan het jongerenwerk. Maar in Presikhaaf zijn kinderwerk van Rijnstad en Sportbedrijf Arnhem aangejaagd om alle partners in de wijk te mobiliseren en bij te dragen aan een vol zomerprogramma. De activiteiten variëren van sport, theater, fashion, koken, safari, kamperen, klimmen en klauteren, tot hiphop en viool spelen. Iedereen doet mee: de partners in Presikhaaf tonen loyaliteit omdat ‘onze kinderen in Presikhaaf’ uiteraard een streepje voor hebben, ze doen graag iets terug voor de wijk én zetten hun organisatie er tegelijk mee op de kaart. ‘We hebben zulke goeie partners in deze wijk!’ zegt Sharista kinderwerker enthousiast.

Alle foto’s © Zefanja Hoogers

Het gedrukte programmaboekje van de zomervakantie in Presikhaaf wordt zoveel mogelijk verspreid. Via de hashtag #summerprikko is het team online met foto’s en aankondigingen zoveel mogelijk kinderen aan het bereiken als mogelijk: tot en met 21 augustus is er enorm veel te doen – en gratis!

