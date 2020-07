Tuinieren op een voormalig schoolplein – de Burgerkrachtsubsidie hielp

Bewoners van de Geitenkamp startten enkele jaren geleden een moestuin op het schoolplein van de leegstaande Vlindertuin. Door de Burgerkrachtsubsidie hebben zij investeringen kunnen doen om hun burgerinitiatief dieper te verankeren in hun wijk.

De Vlindertuin

De basisschool met deze naam aan de Sperwerstraat kwam leeg te staan en bewoners van de Geitenkamp ontfermden zich sinds 2017 over de bestemming van het gebouw: zij zagen graag een wijk gerelateerde bestemming, in plaats van een projectontwikkelaar die er misschien appartementen in zou realiseren. Ondertussen toverden zij in een klein hoekje van het schoolplein om tot moestuin en gingen in gesprek met de gemeente als eigenaar van het pand en het terrein. Dirk Jan Riphagen vertelt als bewoner en predikant in de Geitenkamp over de ambities van hem én zijn mede-initiatiefnemers: ‘Wij zagen graag dat hier sociale ondernemers een plek krijgen om de wijk een sociale duw naar voren te geven.’ Dat lukte: de voormalige klaslokalen worden ondertussen gebruikt door ondernemers die inderdaad wijkbewoners activeren en de moestuiniers hebben zojuist te horen gekregen dat ze er nog tien jaar mogen tuinieren!

Moestuin

Dirk Jan vertelt hoe zij de moestuin hebben kunnen starten door enkele keren een beroep te doen op het wijkbudget én opbrengsten van collectes. ‘Hier komen mensen voor hun plezier, en dat is in de Geitenkamp nodig: veel mensen zijn passief geworden en voor ons is het de kunst ze te verleiden en de tuin te gebruiken ze van hun bank te laten komen. De moestuin moet een plek van rust zijn, om gedachtes aan de kant te kunnen zetten: iedereen heeft hier wel een stevig verhaal’ aldus Dirk Jan. Na ongeveer een jaar, wilden de initiatiefnemers eigenlijk wel uitbreiden met een kas: ‘Als het slecht weer is, willen we óók graag mensen kunnen ontvangen’ vertelt hij. Team Leefomgeving dacht met hen mee, is gecharmeerd van de sociale doeleinden en zo kwam het burgerinitiatief terecht bij de Burgerkrachtsubsidie. ‘Het is wel een boel geld! Dat voelde als een drempel. Maar de kas alleen al kostte negenduizend euro en met waterinrichting en aarde om op te tuinieren, was de rest van het geld voor je er erg in hebt óók op.’

De noodzaak

De kas staat er nu drie maanden en de tomaten zijn klaar om rood te worden. Bijna het hele overige schoolplein is ondertussen ook ingericht als moestuin. Daar komen gemiddeld vijftien tot twintig mensen iedere woensdagmiddag of vrijdagochtend in werken. Dirk Jan legt uit waarom de buurtmoestuin belangrijk is: ‘De tuin verbindt mensen die elkaar anders niet zouden treffen: mensen krijgen een reden om het huis uit te komen, eten gezond van eigen grond, kunnen hun verhaal vertellen en hebben een zinvolle invulling van de dag. De buurtmoestuin is een fijne positieve plek en als buurtbewoners bouwen we mee aan iets wat goed is voor de wereld.’ De moestuiniers eten dus uit de tuin. En als er over blijft, dan weten zij genoeg adressen in de wijk waar nog gezond voedsel uitgedeeld kan worden.

De initiatiefnemers hebben nog veel ambities en Dirk Jan vraagt zich hardop af: ‘Loopt het goed of zijn we wat aan het aanrommelen? We willen graag groter en efficiënter worden, maar dat komt op zijn tijd. We zitten nog steeds in een leerfase en bereiken graag nog veel meer Geitenkampers. Langzaam worden dingen opgepakt om bijvoorbeeld eenzaamheid te bestrijden en ik zou graag willen realiseren dat dit de plek wordt waar de Geitenkampers trots op zijn.’

Ideeënmakelaars, Praktische Zaken en Adviesbrigade

De Burgerkrachtsubsidie bestaat sinds 2016. Sinds januari 2020 werken de Ideeënmakelaars, Praktische Zaken en de Adviesbrigade in Arnhem samen. Heb jij een vraag of een idee en denk je ook beroep te kunnen doen op de Burgerkracht subsidie? Maak contact met het gezamenlijke telefoonnummer 026 23 44 111 of via een contactformulier – we denken graag mee en onze diensten zijn kosteloos! Wil je meer weten over nog veel meer burgerinitiatieven uit Arnhem? Kijk op onderaf.nl.

De Buurtmoestuin Vlindertuin Geitenkamp is te vinden op Facebook.

