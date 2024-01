Uitnacht 2024 en Cultuurprijs

Uitnacht Arnhem is een bruisend cultureel evenement dat jaarlijks plaatsvindt en de rijke mix van kunst, cultuur en het uitgaansleven in Arnhem viert. Gedurende dit evenement, verspreid over meer dan 50 locaties in de hele stad, komen diverse kunstvormen en disciplines samen, waardoor de stad tot leven komt met optredens, voorstellingen, exposities en nog veel meer. En het beste van alles: toegang is volledig gratis!

De vakjury van de Cultuurprijs bestaat uit: Inge Pollet, Mirte Engelhard, Nelleke Verweij, Mascha Halberstad en Jan Westerhof (voorzitter).