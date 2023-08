Unieke verzameling V&D voorwerpen in Openluchtmuseum

Het Nederlands Openluchtmuseum verwerft circa 3.500 voorwerpen vervaardigd tussen 1896 en 2016 die de geschiedenis en winkelervaring van het Nederlandse warenhuis V&D tot leven brengen.

One of a kind V&D collectie bij elkaar verzameld door Philippe Hondelink, met voor ons allemaal herkenbare voorwerpen

Het Nederlands Openluchtmuseum heeft de V&D collectie van historicus drs. Philippe Hondelink verworven. Circa 3.500 voorwerpen en – van speldendoosjes, lp’s, pen en agenda tot kassa, reclameborden en bedrijfskleding- die het hele spectrum van de geschiedenis van het warenhuis V&D beslaan.

Conservator Tim Smeets: “Deze unieke collectie V&D objecten past heel mooi in het profiel van het Openluchtmuseum. Het zijn voorwerpen die gebruikt werden in het leven van alledag en zoals we die allemaal nog in huis hebben. Met het verwerven van deze bijzondere collectie willen we laten zien hoe het warenhuis eruit zag, hoe dat ingericht was, hoe de mensen die er werkten eruit zagen, hoe het voelde om bij V&D te werken en welke cultuur er bij het warenhuis hoorde. Momenteel zijn wij bezig de collectie in kaart te brengen en te registreren in ons depot, maar hoe mooi is het om de collectie in de toekomst te tonen in het museum of in een tentoonstelling zodat we kunnen laten zien wat het warenhuis precies was en welke rol het heeft gespeeld in de geschiedenis van het dagelijks leven.”

V&D Collectie

De verwerving van deze collectie biedt het Openluchtmuseum de mogelijkheid om het vertrouwde V&D gevoel voor altijd te bewaren. De collectie bestaat uit voor ons allemaal bekende producten in de vertrouwde huisstijl van V&D en hun huismerken zoals Vendomatic en Vendex in veelal originele verpakkingen. Circa 3.500 voorwerpen en objecten vanaf de prille begintijd van het Nederlandse warenhuis tot aan het faillissement in 2016. Het warenhuis Vroom & Dreesmann was lange tijd de grootste warenhuisketen van Nederland, met op het hoogtepunt ruim zeventig vestigingen door het hele land.

Historicus Philippe Hondelink werkte tijdens zijn studietijd op verschillende afdelingen in het V&D filiaal in Groningen. Meer dan vijfendertig jaar verzamelde hij alles wat met V&D te maken had. Zijn hele collectie heeft hij nu overgedragen aan het Nederlands Openluchtmuseum. Hondelink: “Sinds het 100 jarig bestaan van V&D in 1987 ben ik begonn en met het verzamelen met alles wat met V&D te maken had. De voorwerpen zijn op allerlei manieren in mijn bezit gekomen; via via, bij het opruimen van zolders, door te struinen op rommelmarkten, op vrijmarkten tijdens Koninginne- Koningsdagen, bij het geven van lezingen en via online verkoopwebsites. Inmiddels kan ik wel zeggen dat er weinig voorwerpen zijn die niet in de collectie zitten. Ik ben blij en vereerd dat mijn uitgebreide verzameling die ik met veel liefde heb samengebracht nu in goede handen is bij het Nederlands Openluchtmuseum, zodat het V&D gevoel ook voor toekomstige generaties behouden blijft.”

Winkelmandje uit de jaren 2000. Foto: Dieuwertje Bravenboer Venda Butterscotch chocoladereep. Foto: Dieuwertje Bravenboer

Magazijnjas uit de jaren 1970. Foto: Dieuwertje Bravenboer Vendomatic wekkerradio uit 1982. Foto: Dieuwertje Bravenboer

Collectie Nederlands Openluchtmuseum

Het Nederlands Openluchtmuseum beheert een betekenisvolle en diverse collectie van ruim honderd gebouwen, circa 154.000 voorwerpen die betrekking hebben op het leven van alledag -waaronder meubels, boerenwagens, (landbouw)gereedschap, streekdracht, modekleding, bordspellen en speelgoed- en een documentaire collectie van circa 275.000 voorwerpen. Tezamen vormen zij een materieel archief van het dagelijks leven in Nederland en leveren zij een belangrijke bijdrage aan de collectie Nederland op het terrein van erfgoed van het dagelijks leven. Het museum zet zich in om deze collecties professioneel te beheren, behouden, verrijken en versterken, de collecties zichtbaar en de kennis erover toegankelijk te maken voor een breed publiek.

De collectie laat zien hoe mensen zich kleden, opgroeien en omgaan met zingeving en vrije tijd, werken en wonen. De focus ligt op het gewone, algemene en alledaagse. In het Collectieplan 2021-2028 staan het verdere versterken en verrijken van de collectie centraal. De V&D collectie sluit daar naadloos bij aan. De V&D was het warenhuis van iedereen; jong en oud, arm en rijk. Inmiddels maakt het warenhuis geen onderdeel meer uit van de Nederlandse winkelstraat maar heel veel Nederlander herkennen het logo en de producten nog steeds.



