VV VDZ start met Walking Football. Voor iedereen vanaf 55/60-jaar die overdag nog lekker een balletje wil trappen, sportief bezig wil zijn, oude voetbalvrienden wil ontmoeten of het 45+competitievoetbal is ontgroeid. Bij Walking Football staan plezier, ontmoeten en sportief bezig zijn centraal. Maandag 6 mei is de eerste Walking Football-meeting, dus meld je snel aan.

De maanden mei en juni 2024 zie VDZ als een proefperiode om de animo te peilen voor Walking Football. Tijdens deze periode wordt gekeken hoe het loopt en hoe Walking Football het beste kan worden georganiseerd. Wil je deelnemen gedurende deze periode, dan hoef je geen lid te zijn van VDZ en ook geen contributie te betalen. In de proefperiode wordt bijvoorbeeld ook gekeken of Walking Football in de ochtend of in de middag beter aansluit bij de (aanstaande) pensionado’s.

Uitgebreide informatie over het initiatief is te lezen op de website van VDZ. Meer achtergrond over via de LinkedIn-groep VDZ Arnhem 1926.

