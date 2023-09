Vier het probleem!

Van problematisch borduren tot punk: tijdens Geen Probleem Fest komt het allemaal samen. Op 23 september viert Studio Geen Probleem alle problemen die de afgelopen jaren zijn gedeeld met de in 2020 opgerichte kunstcommunity. Het evenement bestaat uit workshops, activiteiten en optredens en vindt plaats in Willemeen.

“We hebben ons de afgelopen jaren behoorlijk ontwikkeld”, vertelt Liese Wessels, lid van Studio Geen Probleem. “Recentelijk zijn we verhuisd naar een pand aan Klarendalseweg, dit voelde als thuiskomen. Om verder vorm te geven aan de kunstcommunity en meer verbinding te vinden met verschillende doelgroepen en makers, organiseren we het Geen Probleem Fest.”

Studio Geen Probleem

Studio Geen Probleem is ontstaan vanuit de behoefte een plek te creëren om zowel samen als autonoom kunst te maken. Na verschillende hobbels en beproevingen, bijna opgeven en weer doorgaan, besloten kunstenaars GewoonSef, Janet Schreurs en Liese Wessels ‘het probleem’ tot kunst te verheffen. Het probleem bleek namelijk -wanneer bekeken vanuit de ogen van een kunstenaar- een ware goudmijn aan nieuwe perspectieven. Het probleem als avontuur naar verbinding en verbreding.

“Heb je een probleem? Geen probleem, wij maken er kunst van”, licht Wessels toe. Verwacht dus geen oplossingen als je binnenstapt in hun winkel, expositieruimte en atelier aan de Klarendalseweg, zo onderstreept zij. “Wanneer je direct een oplossing gaat bedenkt voor een probleem, ontstaat er vervolgens meteen een volgende. Ga er maar gewoon eens bij zitten en neem de tijd het als een kunstwerk te aanschouwen; vanuit verschillende perspectieven, met verwonderde blik en ga het dialoog aan.”

Geen Probleem Fest

Nieuwsgierig geworden naar de community? Loop dan eens binnen op Klarendalseweg 134 of neem een kijkje op de Instagram-pagina @studiogeenprobleem, maar kom ook zeker langs op 23 september tijdens GEENPROBLEEMfest.

Van 13.00 tot 18.00 uur strijken verschillende workshops, activiteiten en optredens neer in Willemeen. Zo staat de veertienjarige getalenteerde muzikant Little Lee Louie op de rol en dompel je je, op de afterparty, tussen 21:00 en 02:00 uur onder in Arnhems muzikaal talent. Maak je klaar voor onder meer Jade Doe, Aryalynn, Adjevanhetpadje, Periot en DJ Theedoek.

