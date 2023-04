‘Voor de mensen is het een feestje om elkaar te ontmoeten’ Met Burgerkracht kun je het organiseren.

Wie een tof plan heeft om van de straat, de buurt of de stad een fijnere plek te maken en hulp zoekt om het te verwezenlijken, kan sinds 2016 Burgerkrachtsubsidie aanvragen. Monita Polman en Fred Vleeming van de Burgerkrachtcommissie vertellen hoe het in zijn werk gaat. “Of je je aanvraag nu in hanenpoten schrijft of in teletubbietaal, het gaat ons om het verhaal.”

door Hilde Wijnen

“Er zijn zulke mooie initiatieven, maar soms is het lastig om ze op poten te zetten,” vertelt Monita Polman, al vanaf het prille begin onderdeel van de Burgerkrachtcommissie. “Burgerkrachtsubsidie is er voor iedereen.” Nieuwbakken commissielid Fred Vleeming knikt. “Voor en door bewoners en burgers, dat vind ik er zo mooi aan. Het hoeft ook geen idee of plan voor de hele wijk te zijn, een klein groepje of buurtje mag ook.” Monita voegt toe: “Het moet in elk geval passen bij wat burgerkracht is.”

Wat is Burgerkracht

Wat dat dan inhoudt, die burgerkracht, daar worstelt de commissie naar eigen zeggen nog wel eens mee. Monita: “Het idee moet in elk geval bij de burger vandaan komen, niet bij een ondernemer bijvoorbeeld. En het liefst voert die het ook zelf uit. We snappen ook wel dat stokoude mensen niet zelf een tuin kunnen ontstenen, om maar eens wat te noemen, maar in principe vinden we eigen regie heel belangrijk. Je moet het zelf organiseren.” Fred: “Het is lopen op de lijn van helpen en stimuleren.”

Van A4 tot boekwerk

Eens per maand komen de leden bij elkaar om alle ingediende aanvragen door te spreken. Van tevoren worden die getoetst en leest iedereen de plannen door. “Soms is het een A4’tje, soms bijna een boekwerk!” zegt Monita. Gaat een plan door, dan hebben alle leden voor gestemd. Fred: “Ik kom uit de financiële wereld en vind het makkelijk om begrotingen te lezen. Elk commissielid heeft weer andere sterke punten. We vullen elkaar goed aan.” Monita: Af en toe hebben we discussies. Iedereen heeft een andere invalshoek. Het is leuk die van elkaar mee te krijgen.”

Subsidie van Burgerkrachtcommissie

Nog niet elke Arnhemmer weet de weg naar de Burgerkrachtcommissie. “In het begin hadden we heel veel aanvragen,” aldus Monita. “Nu maximaal zeven per maand.” Bang voor bureaucratische rompslomp hoeven aanvragers niet te zijn, volgens Fred: “Het is niet zo moeilijk om Burgerkrachtsubsidie aan te vragen. Het kan een vormvrije aanvraag zijn. We hebben bepaalde info nodig, maar die kan altijd later nog aangevuld worden.” Monita: “Precies. Het idee is leidend. We denken mee. Hoe krijgen we het voor de bakker? En, als het niet valt onder Burgerkrachtsubsidie, hoe kunnen we wél helpen?”

Rumah Baru

Als een burger- of bewonersinitiatief Arnhemmers helpt, steunt of samenbrengt, is de kans groot dat de Burgerkrachtcommissie er haar goedkeuring aangeeft. Een goed voorbeeld is Rumah Baru, een initiatief in Arnhem Zuid dat elke vierde vrijdag van de maand een kumpulan voor voornamelijk Molukse en Indische ouderen organiseert. Een kumpulan is een samenkomst waarbij wordt gegeten en gepraat. Sinds 2018 is Rumah Baru een stichting. Het bestuur bestaat uit vier mensen, Rieke Rieksen-Delhaye is de secretaris. Met veel enthousiasme vertelt ze over de maandelijkse bijeenkomst, die inmiddels zo’n grote schare fans heeft dat er soms gewerkt moet worden met een wachtlijst. “Samen met een stuk of twaalf, dertien vrijwilligers draaien we de kumpulan. Elke tafel heeft een eigen gastheer of gastvrouw. De vrouwen hebben traditionele kleding aan, een sarong en kabaya, het is er een beetje ingeslopen. Dat hoort er gewoon bij,” lacht ze. “Er is altijd live muziek. We serveren koffie, thee, limonade, zelfgemaakte koek en hapjes en we sluiten af met een warme maaltijd. Die bereiden we ook zelf. Wat over is, doen we in bakken en dat verkopen we dan. Op woensdag maak ik het vlees, op donderdag komt de snijgroep voor de groenten. Ik heb een heel erg leuke snijgroep!” Ze vervolgt: “We hebben een grote club vaste vrijwilligers. Die zijn heel belangrijk. We doen het met z’n allen.”

Team Leefomgeving

De kumpulan wordt gehouden in de zaal van Siza AC Rijkerswoerd. De leeftijd van de bezoekers ligt tussen de 70 en 90 plus. De oudste vaste gast is 92 jaar. “Daar draait deze hele middag ook om,” aldus Rieke, “de eenzame ouderen.” Het totale aantal gasten, inclusief band en vrijwilligers, varieert van 40 tot 75. De middag kent een vast recept: eten, kletsen, dansen, bingo en meestal is er ook nog een lezing of presentatie. De entreekosten zijn relatief laag. Daarvan wordt onder andere het eten betaald. De huur van de zaal en de bingo worden bekostigd door Burgerkrachtsubsidie. “Eerst kregen we subsidie van het bewonersplatform, maar elk half jaar opnieuw een aanvraag doen en verantwoording afleggen: dat is veel werk. En eigenlijk vraag je steeds hetzelfde, dus toen Aline Pothof van Team Leefomgeving mij vertelde over Burgerkrachtsubsidie, ben ik dat eens gaan bekijken,” legt Rieke uit. Zo gezegd, zo voor elkaar. Met behulp van Aline werd de subisidieaanvraag voor de komende drie jaar goedgekeurd en kan Rieke zich volledig richten op de kumpulan. “Het gaat om zo’n klein bedrag en voor de mensen is het elke keer een feestje om elkaar te ontmoeten. We zijn net één grote familie.”

Iets bereiken voor burger of buurt

Terug naar Fred en Monita. Wat merken zij van de resultaten? “Voor mij is een van de leukste dingen om met de aanvragers in gesprek te gaan”, zegt Monita. “En de inspiratie die ik krijg van alle ideeën die langskomen. Ik zit vaak helemaal verlekkerd te lezen! We krijgen niet altijd te horen hoe het de subsidieaanvragers is vergaan. Dat is wel jammer. Dat zou mooi zijn.” Fred is het daar helemaal mee eens. “Te zien dat er echt iets bereikt wordt voor de burger of de buurt, dat is waar ik het voor doe,” zegt hij.

