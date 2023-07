Wie helpt mee met rijstplanten?

Bij het Indisch Monument in park Sacré-Coeur aan de Velperweg (naast Regina Pacis) staan op de jaarlijkse rijstplantdag van stichting Sawah Belanda weer vrijwilligers klaar om honderden rijstplantjes in de vijvers van de sawah’s te planten. Doe je mee op zaterdag 22 juli van 11.00 tot 14.00 uur, trek dan makkelijke kleding aan en stap met je blote voeten óf met je waterlaarzen in één van de vijf vijvers van de sawah’s. Voor iedereen die ons helpt staan koek en zopie klaar.

Sawah

Op 30 augustus 2006 werd in park Sacré-Coeur het gezamenlijke monument van Joyce Bloem en haar zus Marion Bloem onthuld. Het monument omvat een sawah (natte rijstvelden in terrasvorm) met zeven granieten pagina’s die rondom het rijstveld-landschap ‘zweven’.

Koloniale tijd

Op de granieten platen staan flarden van verhalen: vertellingen uit de mond van Indische mensen zoals ze zijn opgetekend door de auteur Marion Bloem. Sawah Belanda gedenkt de Indo die door de koloniale tijd is ontstaan en na de revolutietijd naar Nederland is gekomen. Het kunstpark staat symbool voor de Indo’s die nu zo goed als opgelost lijken te zijn in de Nederlandse samenleving, die hun nostalgische herinneringen koesteren, die volkomen geassimileerd lijken, maar duidelijk hun sporen hebben achtergelaten in de Nederlandse cultuur.

Jaarlijkse herdenking

Sindsdien organiseert het bestuur van de stichting Sawah Belanda ieder jaar een rijstplantdag bij het Indisch monument in park Sacré-Coeur. Na het planten worden de vijvers afgerasterd tot aan de jaarlijkse herdenking (kranslegging) op dinsdag 15 augustus.

Reacties