WIJ026 – MAKE ART NOW

In het weekend van 4 en 5 februari 2023 gaan jongeren 48 uur lang onder begeleiding van 15 professionele makers een challenge aan om eigen kunst te maken. Dat kan echt van alles zijn: van tekenen, schilderen, sculptuur, installatie, zeefdrukkerij, fashion, filosoferen, spoken word, fotograferen, muziek, theater tot video.

Samen wordt tijdens de later te exposeren eindresultaten zichtbaar, welke boodschap Arnhemse jongeren aan de wereld willen geven over wie 026 is en waar zij voor staan. Via meerdere brainstorm en maak sessies is hier de afgelopen maanden al veel aan voorbereid! Dit fantastische project heeft ondertussen een eigen Instagram account @wij026.

Begeleidende makers zijn:

Tekenen, schilderen, zeefdrukken, sculptuur of installatie maken met Jimmie Balster, Liese Wessels, Yrene van Amstel

Hiphop, Popping, Locking, House met Cherise Seedorf

Je eigen mode ontwerpen, maken, bedrukken, customizen met Mirte Engelhard

Samen nadenken en praten over allerlei interessante thema’s en een plan bedenken om dit aan een publiek te presenteren met Fien van Deursen en Lev Avitan

Fotografeer jouw zelfgekozen onderwerp en laat je publiek een kijkje nemen door jouw ogen met Quinty Ophelia

Schrijf je eigen nummer, maak je eigen tekst, kies je beat, treed ermee op met Tarik van Doorn, Amara van der Elst en Marten Vellema

Maak een stuk, schrijf de tekst, acteer en maak je statement met Gijs Faassen en Joppe Klein

Bedenk een onderwerp en maak stapsgewijs de korte film of muziekvideo die alle Arnhemmers moeten zien! met Rahim Goeloe

Wanneer en waar

Zaterdag 4 februari van 12.00 tot 24.00 uur

Zondag 5 februari van 12.00 tot 18.00 uur

Rozet centrum, Kortestraat

Eten en drinken

Wij zorgen op beide dagen voor lunch en voldoende te drinken.

Zaterdag zorgen we ook voor een gezamenlijke avondmaaltijd.

#Wij026 wordt mogelijk gemaakt door Rozet (ontmoet, ontdek, ontwikkel), Indifferent.nl (voor diversiteit, tegen discriminatie) en Wij Zijn Samen Arnhem (onderwijskunst).

Meer info en aanmelden, vind je op WIJ026 – Rozet

