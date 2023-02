Willemsplein op de schop

Er zijn komende jaren veel plannen voor het Willemsplein. Het busstation, maar ook de wegen, fietspaden en het voetgangersgebied worden opnieuw ingericht. Ook de verbinding van het plein met Arnhem Centraal, de Korenmarkt en het Gele Rijdersplein krijgt een kwaliteitsimpuls. De gemeente is benieuwd naar de wensen van inwoners, ondernemers en bezoekers.

Groene oase

Ooit lag het Willemsplein aan de rand van de stad en stond op die plaats een bastion als onderdeel van de stadsverdediging. Later werd het onderdeel van de singels rond de stad en was het plein echt een groene oase. Dat bleef het tot de jaren zestig, toen het plein een belangrijke verbinding werd voor het autoverkeer en de stadsbussen – zie foto bij dit bericht. Toen verdween ook het meeste groen van het plein in ruil voor asfalt en steen. Tegenwoordig is het plein volledig versteend en is het een drukke verkeersader voor zowel bus, auto, fiets en voetganger.

Veel verkeer

De huidige inrichting van het Willemsplein kan de vele verkeerstromen nauwelijks meer aan. Bussen lopen er vertraging op. Het autoverkeer loopt er regelmatig vast en voor de vele voetgangers en fietsers is nauwelijks genoeg ruimte. Ook is er weinig groen en verkoeling op het plein. Het Willemsplein heeft een kwaliteitsimpuls nodig die ervoor zorgt dat het verkeer weer soepel verloopt én waardoor het groener en mooier wordt dan nu het geval is.

Wat vinden Arnhemmers ervan?

Wethouder mobiliteit Nermina Kundić: ‘Het is echt nodig dat we dit drukke verkeersplein aanpakken. De stad blijft immers groeien. Willen we Arnhem gastvrij en bereikbaar houden, dan moeten we aan de slag, bijvoorbeeld met het Willemsplein. We willen graag weten wat Arnhemmers daarvan vinden. Niet alleen partijen als de provincie, busmaatschappijen en diverse belangenorganisaties. We willen vooral wensen van inwoners en reizigers weten. En de ondernemers. Zij gaan immers vooral van het plein gebruik maken.’ Om die wensen in beeld te krijgen organiseert de gemeente verschillende gesprekken met partners en belangengroepen. Ook komt er op het Willemsplein een stand waar belangstellenden kunnen reageren op onderdelen zoals de fiets- en voetgangersoversteek, het busstation, de fietsroutes, de fietsenstalling en schaduwplekken.

Van schetsontwerp naar realisatie

De gemeente bekijkt op welke manier alle inbreng in het ontwerp verwerkt kan worden. Het resultaat is dus een ‘voorkeursvariant’ waarin naast de input van de verschillende partijen zoals busmaatschappij, provincie, ook de reacties van de belangstellenden verwerkt zijn. Deze voorkeursvariant wordt uitgewerkt tot een schetsontwerp dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De verwachting is dat dit na de zomer van 2023 is. Vervolgens wordt het schetsontwerp uitgewerkt naar een definitief ontwerp. De herinrichting kan op zijn vroegst in 2025 van start.

