Bevrijdingsdag in Arnhem: kleinschalig in de stad, groots in de regio

ARNHEM – Bevrijdingsdag krijgt in Arnhem een andere invulling dan in veel andere steden. Waar het elders draait om grote festivals, kiest Arnhem voor een meer kleinschalige en betekenisvolle benadering. Tegelijkertijd komt de regio juist volop tot leven.

Op 5 mei spelen de meeste activiteiten zich af buiten Arnhem. In omliggende plaatsen wordt vrijheid uitgebreid gevierd, onder meer met vrijheidsmaaltijden waar mensen samen eten, verhalen delen en elkaar ontmoeten, zoals in Wageningen. Daar is Bevrijdingsdag traditioneel groter en uitbundiger aanwezig.

In Arnhem zelf ligt de nadruk op ontmoeting en reflectie. De belangrijkste activiteit is een vrijheidsmaaltijd in de Eusebiuskerk, waar inwoners samenkomen om stil te staan bij vrijheid en met elkaar in gesprek te gaan. Daarnaast is er op station Arnhem een laagdrempelig initiatief: reizigers kunnen een gratis kopje vrijheidssoep krijgen en een persoonlijke boodschap over vrijheid achterlaten.

Dat Arnhem Bevrijdingsdag anders beleeft dan veel andere steden, heeft alles te maken met de geschiedenis van de stad. Tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 werd de stad zwaar getroffen en veranderde zij in frontgebied, waarna vrijwel alle inwoners werden geëvacueerd. De uiteindelijke bevrijding volgde pas in april 1945, na nieuwe verwoestende bombardementen. Arnhem lag er grotendeels in puin bij en veel bewoners keerden pas maanden later terug naar de stad. Die geschiedenis werkt nog altijd door: 5 mei voelt hier minder als een uitbundig feest en meer als een moment om bewust stil te staan bij wat vrijheid betekent.