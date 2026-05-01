Cruciale tik voor KNVB: advies wijst richting behoud proflicentie Vitesse

ARNHEM – Vitesse heeft een belangrijke juridische meevaller te pakken. De advocaat-generaal bij de Hoge Raad adviseert om de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in stand te laten. Dat betekent dat het besluit van de KNVB om de proflicentie van de club in te trekken voorlopig van tafel blijft.

De zaak draait om de beslissing van de KNVB uit juli 2025 om de licentie van Vitesse per direct in te trekken. Volgens de bond was sprake van structurele misleiding en het ondermijnen van het licentiesysteem. Vitesse vocht dat besluit aan, maar kreeg in eerste instantie ongelijk bij de rechter.

In hoger beroep draaide het hof dat oordeel echter volledig om. Volgens het hof was het aannemelijk dat de besluiten van de KNVB uiteindelijk geen stand houden, zowel inhoudelijk als qua manier waarop ze tot stand zijn gekomen. De bond moest Vitesse daarom direct weer toelaten tot het betaald voetbal.

Advies: hof handelde juist

De KNVB legde zich daar niet bij neer en stapte naar de Hoge Raad. In cassatie wordt niet opnieuw naar de feiten gekeken, maar alleen beoordeeld of het recht goed is toegepast.

Volgens advocaat-generaal Assink is dat hier het geval. Het hof heeft volgens hem voldoende terughoudend gekeken naar de ruimte van de KNVB om eigen beslissingen te nemen. Daarmee falen de bezwaren van de bond.

Het advies is dan ook helder: het cassatieberoep van de KNVB moet worden afgewezen. Als de Hoge Raad dat volgt, blijft de uitspraak van het hof overeind.

Nog geen definitief einde

Hoewel het advies zwaar weegt, is het nog geen definitieve uitspraak. De Hoge Raad beslist uiteindelijk zelf en doet dat naar verwachting op korte termijn. In de praktijk volgt de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal vaak, maar niet altijd.

Belangrijk is ook dat deze procedure alleen gaat over het voorlopige oordeel in kort geding. De uitgebreide bodemprocedure, waarin de zaak inhoudelijk volledig wordt beoordeeld, loopt nog.

Wat betekent dit voor Vitesse?

Voor Vitesse is dit een cruciaal moment. Het advies geeft de club een sterke juridische positie richting de definitieve uitspraak. Tegelijkertijd blijft er onzekerheid zolang de Hoge Raad nog geen knoop heeft doorgehakt.

Achter de schermen speelt bovendien meer. De toekomst van de club hangt niet alleen af van de rechtszaak, maar ook van financiële stabiliteit en mogelijke overnames. Daarbij lijkt een rol weggelegd voor de nieuwe directie, die moet proberen rust te brengen en de relatie met de KNVB te herstellen.

De kernvraag blijft daarmee onveranderd: mag Vitesse structureel blijven deelnemen aan het betaald voetbal, of volgt alsnog een definitieve breuk met de KNVB?

Het antwoord van de Hoge Raad zal daarin doorslaggevend zijn.