A12 weer open na herstel sinkhole

ARNHEM – De A12 bij knooppunt Velperbroek is weer volledig open. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen dagen met man en macht gewerkt aan het dichten van een sinkhole dat donderdag werd ontdekt tussen het knooppunt en de IJsselbruggen bij Arnhem.

Tijdens nachtelijke werkzaamheden op 23 oktober zagen wegwerkers een verzakking in de middenberm. Het bleek te gaan om een gat van ruim een meter breed en minstens twee meter diep. Het zat precies bij de overgang van het aarden talud naar het betonnen landhoofd van de brug over de IJssel. Onder het talud was grond weggespoeld, waardoor een holte was ontstaan.

Sinds vrijdag is gewerkt aan een blijvende oplossing. De grond is gestabiliseerd, het gat is gevuld met zand en er zijn extra maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Daarna volgden het asfalteren, het herstellen van de geleiderails en het aanbrengen van de markering.

Volgens Rijkswaterstaat is de A12 nu weer volledig open voor verkeer. Daarmee was de weg op tijd klaar voor de ochtendspits van maandag. Toch was het maandagochtend erg druk op de weg. Veel automobilisten kozen uit voorzorg voor alternatieve routes, wat lokaal voor extra verkeersdrukte zorgde.

