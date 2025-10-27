Stemmen bij nacht, feesten bij uitslag

ARNHEM – Terwijl de meeste Nederlanders nog liggen te slapen, gaat in Arnhem de democratie al vroeg van start. In de nacht van dinsdag op woensdag (28 op 29 oktober) opent Museum Arnhem zijn deuren voor De Nachtelijke Stem, een bijzondere verkiezingsnacht vol muziek, debat en ontmoeting. En zodra de stembussen sluiten, kan het feest verder in de stad: bij Sportsbar ’t Huys op de Korenmarkt volgt De Arnhemse Uitslagenavond, waar politiek, poëzie en spanning samenkomen.

Nachtstemmen tussen kunst en muziek

Vanaf 21.30 uur verandert Museum Arnhem in een combinatie van stemlocatie, ontmoetingsplek en nachtclub. Jongeren en andere geïnteresseerden kunnen er deelnemen aan gesprekken, georganiseerd door InDifferent, over wat politiek en stemmen anno 2025 voor hen betekenen. De uitkomsten worden overhandigd aan burgemeester Ahmed Marcouch, die na middernacht zelf ook zijn stem uitbrengt.

“Met De Nachtelijke Stem willen we jongeren en anderen bewust maken van hun recht om te stemmen,” zegt Marcouch. “Elke stem telt, of je nu 18 bent of 98.”

Naast debat is er ook ruimte voor kunst en muziek. Stichting ’t Weeshuis tovert het museum na middernacht om tot clubsetting, compleet met dansvloer. Museumdirecteur Saskia Bak ziet het initiatief als een natuurlijke uitbreiding van de rol van het museum: “We willen een plek zijn waar verschillende stemmen samenkomen. Daarom past De Nachtelijke Stem perfect bij ons.”

De toegang is gratis. Museum Arnhem is geopend van 21.30 tot 02.00 uur; tussen 00.00 en 02.00 uur kan er daadwerkelijk gestemd worden.

Spannende verkiezingsavond op de Korenmarkt

Wanneer in Museum Arnhem de laatste nachtelijke stem is uitgebracht, verplaatst de aandacht zich naar de binnenstad. Vanaf 20.00 uur opent Sportsbar ’t Huys aan de Korenstraat zijn deuren voor De Arnhemse Uitslagenavond. Hier kunnen bezoekers samen de uitslagen van de 39e Tweede Kamerverkiezingen volgen op grote schermen, meedoen aan een politieke pubquiz en luisteren naar stadsdichter Jesse Laport.

De avond wordt georganiseerd door Yadi Dragtsma, David Saelmans en Wim Spruijt. Spruijt is tevens raadslid voor de lokale partij Arnhem Centraal. De exitpoll verschijnt om 21.00 uur, waarna de spanning langzaam oploopt richting de eerste Arnhemse uitslagen. Daarna volgt een afterparty tot in de late uurtjes, passend bij een dag waarop de stad van zonsopkomst tot middernacht in het teken staat van de democratie.

Praktisch: