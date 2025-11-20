Arnhem Centraal station viert tienjarig jubileum

ARNHEM – Arnhem Centraal bestaat deze week exact tien jaar. Hoewel het station zelf teruggaat tot 1845 markeert dit jubileum het eerste decennium van het huidige gebouw. Tien jaar geleden ging na een ingrijpende verbouwing van bijna negentien jaar de vernieuwde OV-terminal open voor reizigers.

Van Arnhem naar Arnhem Centraal

Met de opening kreeg het station een nieuwe naam. Vanaf dat moment droeg het, net als slechts zeven andere stations in Nederland, de titel Centraal. Tot deze categorie behoren alleen stations in grote steden met een hoog aantal reizigers. Arnhem voegde zich daarmee bij Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven, Leiden en Amersfoort.

Architectuur die de wereld bereikte

Het vernieuwde station van Arnhem is een uniek bouwwerk dat destijds direct veel lof kreeg. De hoge hal, het golvende dak en het vele glas geven het gebouw een uitstraling die vaak wordt vergeleken met een moderne kathedraal. Het ontwerp komt van architect Ben van Berkel, onder meer bekend van de Erasmusbrug. Zijn werk in Arnhem won meerdere prijzen en werd internationaal genoemd als een van de beste gebouwen ter wereld. Het dak verwijst naar het heuvelachtige landschap rond de stad en voor de gevels werden maar liefst veertig soorten glas gebruikt. Bovendien komen alle vormen van vervoer samen in één grote OV-terminal.

Van koepelgebouw naar theehuis

Het vroegere stationsgebouw uit 1955 verving het oorspronkelijke pand dat in 1944 zwaar beschadigd raakte tijdens Operation Market Garden. Toen eind jaren negentig duidelijk werd dat Arnhem een nieuw station nodig had verhuisde het bekende koepelgebouw aan de Sonsbeekzijde naar park Presikhaaf. Daar kreeg het een tweede leven als theehuis.

Een lange weg naar de opening

De realisatie van het nieuwe station bleek een ambitieus en langdurig project. De financiële crisis en het complexe ontwerp zorgden ervoor dat de bouw bijna negentien jaar in beslag nam. Inmiddels maken dagelijks ruim zestigduizend treinreizigers gebruik van Arnhem Centraal een getal dat het belang van het station voor stad en regio onderstreept.