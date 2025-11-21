Volt stelt vragen over gevelreclame JD Sports

ARNHEM – Volt in de Arnhemse gemeenteraad wil opheldering van het college over de grote hoeveelheid gevelreclame bij de recent geopende winkel van JD Sports aan de Ketelstraat. Volgens de fractie wringt dat, zeker omdat de Kiosk aan de Jansstraat eerder juist reclame moest verwijderen na handhaving door de ODRA.

Vragen over verschil in handhaving

Volt noemt het “opvallend” dat JD Sports zoveel uitingen aan de gevel mag plaatsen, terwijl de Kiosk, slechts zeventig meter verderop, werd aangesproken op haar gevelreclame. “Dat roept vragen op, zeker in het licht van de recente situatie rondom de Kiosk aan de Jansstraat,” aldus de fractie.

De Kiosk, die lange tijd een verwaarloosde indruk maakte, is door de nieuwe eigenaar opgeknapt en omgevormd tot een aantrekkelijke winkel. Toch moest de ondernemer, op basis van gemeentelijk beleid en handhaving door de ODRA, de aangebrachte afbeeldingen verwijderen. Volgens Volt laat het contrast zien dat kleine ondernemers strenger lijken te worden aangepakt dan grote ketens.

Eerlijke en gelijke regels

Volt benadrukt dat een nette en aantrekkelijke binnenstad belangrijk is. Tegelijkertijd vindt de fractie dat handhaving eerlijk en proportioneel moet gebeuren. Daarbij moet volgens Volt vooral worden gekeken naar gelijke behandeling van kleine ondernemers en grote winkelketens.

De Kiosk. Foto: © Arnhemsche Courant

Kiosk eerder onderwerp van discussie

De Kiosk op de Jansplaats, ooit ontworpen door architect Kees Marcelis, kwam eerder in het nieuws toen de nieuwe eigenaar het gebouw felgroen verfde. Marcelis reageerde destijds geschrokken op de aanpassing. De ODRA greep daarop in en liet vervolgens een deel van de gevelreclame verwijderen.

JD Sports veranderde gevel ingrijpend

JD Sports opende begin november haar nieuwe winkel in Arnhem, in het voormalige pand van de HEMA. De HEMA was eerder verhuisd naar het Musiskwartier. JD Sports, met vestigingen door heel Nederland, transformeerde de hele voorgevel ingrijpend. Het voorheen kale HEMA-front werd over de volledige hoogte voorzien van nieuwe gevelreclame.