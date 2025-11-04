Arnhem herdenkt haar omgebrachte Joodse inwoners bij de Eusebiuskerk

ARNHEM – Op zondag 9 november vindt om 11.00 uur de jaarlijkse herdenking plaats van de omgebrachte Arnhemse Joden. De ceremonie wordt gehouden bij het Joods Monument Arnhem, op de Kippenmarkt / Jonas Daniël Meijerplaats, aan het einde van de Kerkstraat bij de Eusebiuskerk.

Tijdens de plechtigheid spreken burgemeester Ahmed Marcouch, rector Ilja Faber van het Olympus College en opperrabbijn Binyomin Jacobs. Ook leerlingen van het Olympus College leveren een persoonlijke bijdrage aan het programma. De herdenking wordt georganiseerd door de Commissie Herdenking Joods Monument Arnhem. Iedereen is van harte welkom om aanwezig te zijn.

Laatste Bagage: symbool van herinnering

Het monument, getiteld “Laatste Bagage” en ontworpen door Betty Jacobs, herdenkt de ruim 1.500 Joodse Arnhemmers die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en vermoord.

De bronzen koffer en thorarol verbeelden de laatste bezittingen die velen moesten achterlaten, maar ook de blijvende erfenis van geloof, hoop en traditie.

Door­geefkofferproject verbindt scholen

Het Olympus College is dit jaar actief betrokken via het zogenoemde door­geefkofferproject van de Stichting Joods Monument Arnhem.

Deze symbolische koffer – gevuld met verhalen, foto’s en lesmateriaal – reist om de twee jaar van school naar school. Zo geven Arnhemse scholieren letterlijk de herinnering aan vervolging, verlies en verdraagzaamheid aan elkaar door.

Namen van slachtoffers zichtbaar in Rozet

In aanloop naar de herdenking toont Rozet Erfgoedcentrum van maandag 3 tot en met zaterdag 8 november 2025 een doorlopende video met de namen van 1.500 omgekomen Arnhemse Joden uit de periode 1940–1945.

De video is te zien tijdens de openingstijden van 11.00 tot 17.00 uur. Op zondag 9 november – de dag van de herdenking – is Rozet gesloten.

De Joodse gemeenschap in Arnhem

Voor de oorlog kende Arnhem een levendige Joodse gemeenschap van ruim 1.700 inwoners, vooral geconcentreerd rond de Kerkstraat, Beekstraat, Nieuwstraat en de Apeldoornseweg.

In november 1942 vonden grote razzia’s plaats waarbij honderden Joodse gezinnen uit deze straten werden opgepakt en via Westerbork gedeporteerd naar vernietigingskampen als Auschwitz en Sobibor. Slechts enkelen keerden na de oorlog terug.

De datum van de herdenking – de tweede zondag van november – herinnert aan deze donkere periode, waarin het Joodse leven in Arnhem abrupt tot stilstand kwam.

Meer informatie: www.joodsmonumentarnhem.nl