Kunst als troost

ARNHEM – Hoe verzacht kunst het omgaan met verdriet? Kan het troosten, helen, of het verlies zachter maken? Die vragen komen vanzelf op bij het zien van TOO DE MOON EN BEK, de nieuwe tentoonstelling bij galerie–gang in het Arnhemse Modekwartier. Het is een persoonlijke expositie over rouw, liefde en herinnering – én een eerbetoon aan kunstenaar John Ebben, die in 2024 overleed.

Over donker en licht

De tentoonstelling is samengesteld door Evert Ebben–Burggrave, Johns partner en medeoprichter van de galerie. Hij koos 21 werken uit zijn privécollectie, waarvan het grootste deel is aangekocht in het jaar na Johns overlijden. De werken – in tinten zwart, bruin, wit en grijs – hangen intuïtief geordend aan de bakstenen muur, elk voorzien van een korte toelichting die Evert zelf schreef.

“Na het overlijden van John merkte ik hoe belangrijk kunst werd in mijn rouwproces,” vertelt hij. “Ik koos op gevoel: werken die me raakten in kleur, materiaal of sfeer. Het werd een verzameling over donker en licht, leven en verdwijnen.”

De tentoonstelling opende op 11 oktober, precies een jaar na Johns overlijden, en sluit op 21 december, de trouwdag van Evert en John. Zo vormt de periode van de expositie een symbolische boog van verlies naar verbondenheid.

Rust en herkenning

Tijdens mijn bezoek voelde ik vooral rust. De persoonlijke toelichtingen van Evert bij de werken zijn verhelderend en ontroerend. De tentoonstelling laat zien hoe kunst troost kan bieden zonder woorden – simpelweg door aanwezig te zijn.

Naast de expositie is ook ouder en recent werk van John Ebben te zien: schilderijen, tekeningen en mixed media. Daarmee kijkt galerie–gang terug op zijn kunstenaarschap en blijvende invloed.

Galerie–gang: kleine plek, grote betekenis

Galerie–gang is een intieme ruimte van twee bij vijftien meter in het Modekwartier in Arnhem. Sinds 2020 toont de galerie hedendaagse kunst in uiteenlopende vormen: fotografie, grafiek, schilderijen en objecten. Wat begon als een podium voor Johns werk, is uitgegroeid tot een plek waar kunst, herinnering en emotie samenkomen.

Bezoekinformatie

TOO DE MOON EN BEK is te zien van 11 oktober t/m 21 december 2025 bij galerie–gang, Klarendalseweg 526, Arnhem.

Bezoek op zaterdagen van 11.00 tot 17.00 uur of op afspraak.

Meer informatie: www.galerie-gang.nl