Arnhemse dans en mode smelten samen: Introdans brengt TWINSET met Spijkers & Spijkers

ARNHEM – Dans en mode ontmoeten elkaar deze zomer in een opvallende nieuwe productie van Introdans. In de voorstelling TWINSET – De Ontmoeting staan het Nederlandse ontwerpersduo Spijkers & Spijkers en twee professionele dansers samen op het podium. De choreografie is in handen van Adriaan Luteijn en vormt een kruispunt tussen haute couture en moderne dans.

De voorstelling gaat op 12 juni 2026 in besloten première in Theater aan de Rijn tijdens de State of Fashion Biënnale 2026. Op 13 en 14 juni is TWINSET toegankelijk voor publiek, met twee voorstellingen per dag. Later deze maand reist de productie door naar Theater Amphion (18 juni) en Theater Orpheus (27 juni), waar het stuk onderdeel is van het contextprogramma van Introdans’ End of Season.

In TWINSET ontmoeten de tweelingzussen Truus en Riet Spijkers hun dansende tegenhangers: de eveneens tweeling zijnde performers Elizaveta en Maria Zhukova. Die dubbele spiegeling vormt de kern van de voorstelling. Verwantschap en contrast lopen door elkaar heen, terwijl de grens tussen maker en uitvoerder vervaagt.

Kenmerkend voor het werk van Spijkers & Spijkers zijn geometrische vormen, gelaagdheid en het gebruik van de Gulden Snede. In deze productie vertaalt Luteijn die principes naar beweging. Zo ontstaat een visueel en fysiek spel waarin mode niet alleen gedragen wordt, maar ook tot leven komt op de dansvloer.

De voorstelling maakt deel uit van de reeks De Ontmoeting, waarin Luteijn al ruim 25 jaar werkt aan inclusieve projecten. Professionele dansers delen daarin het podium met gastperformers uit andere disciplines. Met TWINSET krijgt die formule opnieuw een bijzondere invulling, dit keer met de wereld van de mode als inspiratiebron.

De samenwerking tussen Introdans en State of Fashion onderstreept de gedeelde Arnhemse ambitie om kunst, vakmanschap en maatschappelijke verbinding samen te brengen. Daarmee past TWINSET naadloos in een stad die zich steeds nadrukkelijker profileert als broedplaats voor creatieve kruisbestuiving.

Introdans bestaat inmiddels meer dan vijftig jaar en bouwde in die tijd een internationaal repertoire op. Het gezelschap combineert klassiek danserfgoed met nieuwe creaties en weet daarmee een breed publiek te bereiken. Met projecten als TWINSET laat het gezelschap zien dat dans voortdurend in beweging blijft – en nieuwe werelden blijft opzoeken.