Arnhem herdenkt oorlogsslachtoffers op 4 mei met ceremonies door de hele stad

ARNHEM – Arnhem staat op maandag 4 mei stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van latere conflicten en missies waarbij Nederland betrokken was. Verspreid over de stad vinden overdag meerdere herdenkingen plaats, gevolgd door een centrale ceremonie in de avond.

Overdag zijn er korte ceremonies met kransleggingen bij verschillende monumenten in de stad:

13.00 uur – Verzetsmonument, Rijnkade 150 (met wethouder Nermina Kundiç)

13.30 uur – Bronzen plaquette, Bakkerstraat 63 (met wethouder Nermina Kundiç)

14.15 uur – Gedenksteen vergissingsbombardement, Broekstraat 8 (met wethouder Marjan van Munster)

15.00 uur – Herdenkingsmonument Waterbergseweg, ten noorden van de Schelmseweg (met wethouder Marjan van Munster)

15.45 uur – Monument ‘De vrouw in oorlogstijd’, Utrechtsestraat 85 (met wethouder Maurits van de Geijn)

In de avond vindt de centrale herdenking plaats op het Audrey Hepburnplein. De bijeenkomst begint om 19.45 uur met klokgelui, muziek van het Arnhems Fanfare Orkest en de ‘Last Post’ door ATK Brass. Om 20.00 uur volgt de landelijke twee minuten stilte.

Na het Wilhelmus houdt burgemeester Ahmed Marcouch de jaarlijkse 4 mei-toespraak. Aansluitend draagt Latisia, deelnemer van Ome Joop’s Tour, een gedicht voor. De plechtigheid wordt afgesloten met een kranslegging.

Direct na de ceremonie volgt een herdenkingsconcert in de Eusebiuskerk door Philharmonie Gelre. De deuren openen om 20.30 uur en de toegang is gratis.

De herdenking op het Audrey Hepburnplein is toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit. Voor bezoekers die niet langdurig kunnen staan, zijn stoelen beschikbaar.