13 mei: Museum Arnhem opent!

Museum Arnhem opent op vrijdag 13 mei 2022 feestelijk de deuren. Het publiek staat een spectaculair vernieuwd museum te wachten op de vertrouwde locatie op de stuwwal in Arnhem. Het museum voor moderne en hedendaagse kunst is onder meer uitgebreid met een tentoonstellingsvleugel, een nieuw depot en een gratis toegankelijke beeldentuin. Het museum opent met drie tentoonstellingen: Van Links naar Rechts, Ten Minste Houdbaar Tot en Open.

Verbouwing

Museum Arnhem onderging vanaf 2017 een grondige transformatie. De renovatie en uitbreiding waren nodig om het museum goed te faciliteren voor de toekomst. De tentoonstellingsoppervlakte is met een unieke vleugel naar ontwerp van Benthem Crouwel Architects uitgebreid met 550 vierkante meter. Deze riante nieuwbouw levert het museum vier extra tentoonstellingszalen en twee publieksruimtes op. De nieuwe vleugel steekt vijftien meter uit over de stuwwal en is een ware blikvanger: op de gevel prijken 82.000 unieke door Koninklijke Tichelaar met de hand vervaardigde tegels. Het kleurverloop van de gevel – van ijsblauw naar aardse tinten – symboliseert de locatie van het museum op de door een gletsjer ontstane stuwwal.

De nieuwe vleugel heeft een nieuw uitzichtpunt en steekt vijftien meter uit over de stuwwal © Museum Arnhem / fotograaf: Rolf Hensel

Historische koepel als entree

De monumentale koepel uit 1873 is vanaf de heropening de centrale ontmoetingsplek van het museum en huisvest de winkel en het café. Op de bovenverdieping van de koepel komt een vrij toegankelijke activiteitenruimte, waar een doorlopend programma wordt aangeboden. De koepel geeft ook toegang tot de geheel vernieuwde beeldentuin. Deze ‘groene’ buitenzaal is ontworpen door landschapsarchitecten Karres en Brands en is ook te bezoeken zonder museumkaartje. De nieuwe vleugel wordt door een brede trap verbonden met de beeldentuin. De trap fungeert straks ook als podium voor programmering.

Collectie Museum Arnhem Na heropening huisvest Museum Arnhem de eigen collectie en de collectie archeologie van de gemeente Arnhem in een nieuw depot. De hoogwaardige collectie van Museum Arnhem bevat realistische kunst uit de 20ste eeuw, hedendaagse kunst en sieraden en bedraagt ruim 25.000 objecten. Bekende namen zijn Carel Willink, Pyke Koch, Jan Mankes, Klaas Gubbels en Marlene Dumas. Daarnaast zijn ook jonge kunstenaars als Esiri Erheriene-Essi, Iris Kensmil en Zanele Muholi vertegenwoordigd. Al vanaf 1980 onderscheidt de collectie zich door haar meerstemmigheid. Museum Arnhem verzamelt en presenteert structureel werk van vrouwelijke kunstenaars en kunstenaars met diverse (culturele) achtergronden. Museum Arnhem vraagt nadrukkelijk aandacht voor andere perspectieven dan het dominante (westerse) perspectief. Deze visie zet het museum na heropening voort in haar verzamelbeleid en met een gevarieerd en gedurfd programma. TENTOONSTELLINGEN OPENINGSJAAR Bij de heropening zijn drie nieuwe tentoonstellingen te zien: Tenminste Houdbaar Tot, Van Links Naar Rechts en de educatieve presentatie Open. Van Links Naar Rechts Een nieuwe kijk op een eeuw neo-realisme 13 mei – 23 november 2022 Hoe komt het dat binnen een kunststroming de ene kunstenaar in de vergetelheid raakte en de andere niet? Museum Arnhem staat bekend om zijn collectie Neo-realisme, met werken van kunstenaars als Dick Ket, Carel Willink en Pyke Koch. De tentoonstelling Van Links Naar Rechts biedt een nieuwe kijk op een eeuw Neo-realisme, waarbij de invloed van politieke spanningen in het Interbellum zichtbaar worden. De economische crisis van 1929 en de machtsovername van Hitler in Duitsland in 1933 raakten ook de kunst en de kunstenaars in Nederland. Door deze periode van politieke polarisatie verdwenen vooral sociaal geëngageerde en activistische kunstenaars voor lange tijd uit de kunstgeschiedenis. Met Van Links Naar Rechts presenteert Museum Arnhem een inclusiever beeld van het Interbellum dan voorheen. Herontdekkingen van progressieve kunstenaars zoals Berthe Edersheim, Harmen Meurs en Nola Hatterman, die voorheen letterlijk en figuurlijk links bleven liggen, worden getoond tegenover bekende namen als Willink, Raoul Hynckes en Pyke Koch. Carel Willink, Wilma met Kat (1940) Tenminste Houdbaar Tot 13 mei 2022 – 9 januari 2023 Kan kunst veranderen hoe mensen omgaan met de Aarde? Klimaatverandering, natuurbehoud en milieuvervuiling zijn onderwerpen die steeds meer mensen in Nederland bezighouden. Tenminste Houdbaar Tot toont de verschillende manieren waarop kunstenaars vanaf de 17de eeuw tot nu de natuur verbeelden. Welke verhalen vertellen de landschappen, stillevens, planten en dieren over de relaties tussen mensen en natuur door de eeuwen heen? Welke verhalen vertellen ze niet… en waarom niet? Het merendeel van de 200 getoonde kunstwerken komt uit de collectie van Museum Arnhem. De presentatie is aangevuld met kunstwerken die speciaal voor de tentoonstelling zijn geleend of gemaakt. Er zijn kunstwerken die de uitbuiting van land en van mensen die erop leven aan de kaart stellen, vroeger en nu. Andere verbeelden een duurzame toekomst voor al het leven op Aarde. Serge Attukwei Clottey, GBOR TSUI (2019) Open 13 mei 2022 – 2024 Met de presentatie Open geeft Museum Arnhem een impuls aan de educatieve traditie, die door Pierre Janssen is gestart. Pierre Janssen was directeur van het museum van 1969-1982. De op beleving gerichte presentatie biedt bezoekers een verdiepende kijkervaring en nodigt hen uit werken op verschillende manieren te ervaren en deze ervaringen actief met elkaar te delen. Deze tentoonstelling laat publiekslievelingen zien, zoals zelfportretten van Dick Ket. VR-tentoonstelling van Museum Arnhem in beeld (2021) © Museum Arnhem / fotograaf: Eva Broekema Met dank aan

De verbouwing van Museum Arnhem was niet mogelijk geweest zonder de steun van gemeente Arnhem, Provincie Gelderland, VriendenLoterij, Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, Dioraphte, Fonds21, Gifted Art, Gravin van Bylandt Stichting, Kickstart Cultuurfonds, Mondriaan Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, SAHA Association, Stichting Stokroos, Vereniging Vrienden van Museum Arnhem, VSBfonds, Zabawas, BPD Cultuurfonds, Ir. Abe Bonnema Stichting, Zakelijke Vrienden Museum Arnhem, donateurs Tuin Museum Arnhem, een anonieme schenker, Dit is Arnhem en Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen.

Reacties