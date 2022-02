Blijk van waardering voor culturele sector

Vorige week zijn door de hele stad posters geplaatst met kunst van Arnhemse makers en afbeeldingen van voorstellingen of optredens. De cultuur sector is hard geraakt door de coronapandemie. Gelukkig zijn de maatregelen versoepeld en mogen we weer een bezoek brengen aan culturele instellingen.

Geraakt door de pandemie

Arnhem is één van de belangrijkste cultuursteden van Nederland. Creativiteit zit in het DNA van de stad. De culturele sector, makers, zzp-ers zijn tijdens de coronapandemie hard geraakt. Als blijk van waardering voor hun doorzettingsvermogen en om al het moois dat cultuur in Arnhem te bieden heeft te laten zien, is de komende twee weken werk vanuit de culturele sector op posters te zien in de stad.

Arnhem Cultuurstad

Cathelijne Bouwkamp, wethouder Cultuur: “Arnhem is een echte cultuurstad. Veel Arnhemse makers zijn de afgelopen twee jaar hard geraakt door de pandemie. We zijn blij dat zij de komende tijd hun werk weer kunnen voortzetten. Helaas was het voor Arnhemmers ook amper mogelijk om van al het moois te genieten. We hopen dat zoveel mogelijk Arnhemmers snel weer een bezoek gaan brengen aan onze instellingen.’’

De gemeente en Citymarketing Arnhem hebben de handen in één geslagen voor deze poster-expositie.

