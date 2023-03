2Switch verhuist na 20 jaar

2Switch opent een nieuwe winkel in Arnhem omdat de vertrouwde locatie aan de Westervoortsedijk 120 gaat wijken voor woningbouw. De nieuwe locatie bevindt zich vlak in de buurt, op nog geen 600 meter van de huidige winkel. Met een winkeloppervlak van circa 1500 m2 is de nieuwe winkel een stuk ruimer dan de oude locatie. De feestelijke opening van de nieuwe winkel zal op 1 april om 10.30 uur worden verricht door wethouder Mark Lauriks.

Twee decennia Westervoortsedijk

In 2002 heeft 2Switch zich gevestigd op de huidige locatie aan de Westervoortsedijk 120 in Arnhem. Altijd in de wetenschap dat het om een tijdelijke locatie ging omdat er destijds al plannen waren voor woningbouw. Uiteindelijk is tijdelijk meer dan 20 jaar geworden. In die periode is de kringloopwinkel aan de Westervoortsedijk 120 een vertrouwde plek geworden voor veel Arnhemmers. Een bijzondere winkel om doorheen te struinen met het kringloopaanbod in allerlei hoekjes, bochtjes en gangetjes. Een plek om als Arnhemmer je herbruikbare goederen af te geven voor een tweede leven. De Westervoortsedijk heeft in de loop der tijd ook plek geboden aan andere afdelingen van 2Switch zoals de logistieke afdeling, het Klant Contact Centrum en het hoofdkantoor. Een vestiging die belangrijk is geweest voor 2Switch en waaraan de organisatie veel goede herinneringen bewaard. Een locatie die honderden medewerkers een zinvolle werkplek heeft geboden en die honderdduizenden winkelbezoekers heeft mogen begroeten.

600 meter verderop én groter

Het hoofdstuk Westervoortsedijk is nu ten einde en op zaterdag 1 april opent 2Switch haar nieuwe winkel op de Leeghwaterstraat 2. Een mooi ruim industrieel pand met circa 500 m2 meer aan winkeloppervlak dan de huidige locatie. Een zeer geschikte plek om de circulaire en inclusieve activiteiten waar 2Switch dagelijks met haar partners aan werkt verder uit te bouwen. De afgelopen maanden is keihard gewerkt om de nieuwe locatie om te toveren tot een prachtige kringloopwinkel waar het minstens net zo fijn winkelen is als aan de Westervoortsedijk. Op de dag van de opening is het nieuwe onderkomen uitgebreid te bewonderen onder het genot van een kopje koffie en een taartje. Bij een feestelijke opening hoort uiteraard een openingsactie. Bij 2Switch Arnhem ontvang je zaterdag 1 april en zondag 2 april 20% korting op je aankoopbedrag en de hele maand april dubbele stempels op je 2Switch stempelkaart.

Over Stichting 2Switch

Stichting 2Switch is een professioneel kringloopbedrijf met 12 kringloopwinkels en 2 textielsorteercentrales in Gelderland, Overijssel en Limburg. Per jaar doneren burgers circa 7 miljoen kilogram goederen en grondstoffen aan 2Switch ten behoeve van hergebruik van producten en materialen. Met de inzameling en het hergebruik van deze goederen wordt een belangrijke bijdrage geleverd op het gebied van circulariteit. Uit het oogpunt van mensontwikkeling en inclusie biedt 2Switch met haar bedrijfsactiviteiten zinvol en passend werk aan een grote groep zeer diverse mensen. 2Switch is een erkend leerwerkbedrijf voor mensen die wat extra ondersteuning nodig hebben, zodat zij hun positie in de maatschappij fundamenteel en duurzaam kunnen verbeteren. Met een jaarlijkse in- en uitstroom van circa 700 medewerkers heeft 2Switch een grote impact op de ontwikkeling en participatie van veel verschillende mensen. De missie van 2Switch luidt:

‘2switch zet zich samen met partners in voor een betere samenleving. Dit doen wij door hergebruik van goederen en grondstoffen te bevorderen en door mensen met een ondersteuningsbehoefte te ontwikkelen in een stap naar werk. 2Switch, blijvend waardevol!’

