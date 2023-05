Veel animo voor Arnhems busvoordeelabonnement

Vele Arnhemse Gelrepashouders togen vandaag naar Arnhem Centraal om een busvoordeelabonnement aan te schaffen. Met dat abonnement kunnen zij één jaar lang op werkdagen na 9.00 uur en in het weekend en op feestdagen de hele dag onbeperkt met de bus reizen in de gemeente Arnhem. Het abonnement is vanaf 1 mei verkrijgbaar en is meteen geldig. De eerste ochtend werden er al zo’n honderd abonnementen verkocht.

Drukte van belang

De afgelopen dagen stuurde de gemeente 15.000 brieven aan Gelrepashouders om ze uit te nodigen een busvoordeelabonnement aan te schaffen. ‘Goed om te zien dat daar meteen al zoveel interesse voor is’, aldus wethouder duurzame mobiliteit Nermina Kundić. Zij was maandag op de eerste dag van de verkoop aanwezig. ‘Met deze bijna-gratis buskaart kunnen meer mensen van de bus gebruik maken en daardoor beter meedoen in de maatschappij. Ik hoop dat de komende dagen veel meer Arnhemmers met een Gelrepas dit voorbeeld volgen en het abonnement komen halen.’ Wie er een aanschafte, kon – alleen op maandag 1 mei – op vertoon van de kassabon bovendien een gratis kop koffie halen in de Stationshuiskamer.

Veel vaker met de bus

Mark Lauriks, wethouder bestaanszekerheid: ‘Voor Arnhemmers die moeilijk rondkomen is dit abonnement een uitkomst. Betaalbaar openbaar vervoer betekent meer vrijheid in je leven: vaker bij familie en vrienden op bezoek, een uitje, of naar het vrijwilligerswerk of de sportclub.’

Bijna gratis

Het bijna-gratis abonnement geldt alleen binnen de gemeentegrens van Arnhem. Het is mogelijk gemaakt door een samenwerking van de gemeente Arnhem met de provincie Gelderland en Connexxion. Bij een busrit van Arnhem naar buiten de gemeente, hoeft alleen het stuk buiten Arnhem betaald te worden. Zo worden ook busritten naar buiten de gemeente goedkoper. Het busvoordeelabonnement is een proef van 1 jaar en wordt na 10 maanden geëvalueerd. Het is de bedoeling dat het abonnement daarna blijft.

