Adopteer een kerstboom bij stadsboerderij Presikhaaf

Ook dit jaar kun je een kerstboom adopteren! Begin december gaat de 18de editie van Adopteer een Kerstboom van start. Wat in 2005 begon op de biologische kwekerij Randijk in Leusden, heeft zich inmiddels uitgebreid naar 14 uitgiftepunten in heel Nederland. Kom 9 of 10 december naar stadsboerderij Presikhaaf!

Ook dit jaar vinden bijna 3000 kerstbomen hun weg naar adoptieouders door heel Nederland. Een kerstboom die je in januari niet aan de straat zet, maar die in januari wordt teruggeplant, om daarna weer door te kunnen groeien. Een kerstboom die bovendien biologisch is gekweekt, zonder gif of bestrijdingsmiddelen. Wel zo fijn voor al het andere leven in en rond het kerstbomenbos.

Duizenden bomen gered van de brandstapel

Een kerstboom van www.adopteereenkerstboom.nl kan 3 tot 5 keer worden herplant. Daarna kan hij met pensioen en krijgt hij een definitieve standplaats. Wie dat wil, kan zo zijn eigen (gemerkte) boom een aantal jaren achter elkaar thuis adopteren. Een populair concept, want ook dit jaar blijkt dat ruim 2/3 van de vaste klanten hun eigen boom wil terugzien. Zo’n 1500 bomen zijn al ruim voor de kerst gereserveerd. Tellen we alle bomen vanaf het startjaar bij elkaar op, dan kunnen we zonder overdrijving zeggen, dat er duizenden bomen van de brandstapel zijn gered door de kwekers en klanten van Adopteer een kerstboom.

Stadsboerderij Presikhaaf

is een van de locaties waar je een boom kunt adopteren op vrijdag 9 en zaterdag 10 december tussen 10.00 en 16.00 uur. Samen met een een bezoekje aan de kinderboerderij, de bijentuin en de boerderijwinkel heb je ook nog een leuk uitje.

Adres:

Ruitenberglaan 4 6826 CC Arnhem



Openingstijden voor uitgifte:

Vrijdag 9 en zaterdag 10 december van 10.00 tot 16.00 uur. Vrijdag onder begeleiding van live muziek. Reserveren is niet mogelijk.

Mogelijkheid tot bezorgen:

met de bakfiets door de Groene Rijders op vrijdag 9 december tussen 15 en 17 uur. € 8,50 per levering in Arnhem. Voor Velp en Oosterbeek € 11,00. Vooraf aanmelden bij met de bakfiets door de Groene Rijders op vrijdag 9 december tussen 15 en 17 uur. € 8,50 per levering in Arnhem. Voor Velp en Oosterbeek € 11,00. Vooraf aanmelden bij adopteereenkerstboomarnhem@gmail.com of bel 0653287970

Terugbrengen van de bomen:

Inleveren op 6 en 7 januari tussen 10.00 en 16.00 uur.

