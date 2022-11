‘Onveilig en verouderd’ winkelcentrum krijgt geld voor opknapbeurt [video]

750 duizend euro moet een einde maken aan de verloedering van het winkelcentrum de Drieslag. De gemeente Arnhem besluit dit bedrag te besteden aan een opknapbeurt van het winkelcentrum. Nu is het wachten tot die opknapbeurt daadwerkelijk plaats gaat vinden.

Door Anniek Beekman

“Onveilig en verouderd”, zo denken de ondernemers over het huidige winkelcentrum. Voorzitter van de (net opgezette) ondernemersvereniging Theo Hegeman kijkt uit naar het moment dat de opknapbeurt start: “Dit gaat veel betekenen voor het winkelcentrum, zonder de gemeente was dit niet gelukt.”

Giovanni Visser, fractievoorzitter van de PvdA in Arnhem, is zich bewust van de ‘verloedering’ van het winkelcentrum. Daarom besloot hij samen met raadslid Yildrim Usta van Denk de gemeente te vragen geld vrij te maken. Een merendeel van de gemeenteraad ging akkoord met het voorstel, waardoor er in de komende drie jaar elk jaar 250.000 euro beschikbaar is. “De plannen liggen er, nu moeten ze uitgevoerd worden”, legt Visser uit. Onder meer het groen wordt aangepakt. “Pergola’s die verouderd zijn kunnen we weghalen, en zo zijn er nog meer maatregelen waar je morgen mee kan beginnen.”

“Eerst zien en dan geloven”

Maar wanneer de werkzaamheden beginnen, is nog niet helemaal duidelijk volgens Visser: ”Het is nu aan het college van Arnhem om actie te ondernemen.” Wel is hij blij dat het zover gekomen is. Al zijn er nog ondernemers die er een hard hoofd in hebben. “Als het echt gaat gebeuren is het prima, maar dat gebeurt niet. Het blijft alleen maar op papier staan”, zegt ondernemer Khalil Abdullah. “Eerst zien en dan geloven.”

Visser kan zich voorstellen dat er mensen zijn die het glas halfleeg zien, “Afgelopen jaren is het vooral bij praten gebleven. Wat ons betreft gaan we zorgen dat er hier dingen veranderen en dat we deze belofte bij de wijk nakomen.”