Alsnog Ruimtekoers

Van Pinksteren naar september: Ruimtekoers is een gratis toegankelijk kunst- en cultuur festival, sinds 2019 in Arnhem-Zuid. Het festivalhart zou in het afgelopen Pinksterweekend op het grasveld tussen de Shell en de Nijmeegseweg zijn. ‘Geniet van heerlijk eten en drinken, kunst, theater, muziek, talks, workshops en nog heel veel meer.’ Al eind maart – Covid 19 kwam er tussen – kondigde de organisatie aan hopelijk in september alsnog uit te kunnen pakkken.

Ruimtekoers gaat door

Het kan wel! Dat is al sinds de eerste editie het uitgangspunt van Ruimtekoers Festival. Ruimtekoers is een stedelijk en cultureel onderzoek verpakt in een toegankelijk kunst- en cultuurfestival. Met makers, bewoners, publiek, overheden en ondernemers wordt de lege ruimte in de stad ingezet om samen nieuwe ideeën, dromen en richtingen te verkennen voor het samenleven in de stad. Dat doet Ruimtekoers midden in de samenleving. Waar mensen hun boodschappen doen, wonen en naar school gaan.

Ruimtekoers blijft vorm geven aan participatie in wijken, steden en gebieden. Dat deden we al én blijven we doen! Want ook in deze tijd is het belangrijk dat we blijven oproepen tot gezamenlijkheid. En dat we met elkaar nieuwe richtingen verkennen voor het samenleven in de stad en de toekomst.

Living Lab

Vanaf augustus organiseert Ruimtekoers Living Labs in Arnhem-Zuid waarmee een bijzondere methode wordt ontwikkeld om participatie bij de leefomgeving en sociale vraagstukken vorm te geven door middel van kunst en cultuurparticipatie. ‘

Je kunt dan meedoen aan allerlei leuke workshops van Ruimtekoers in Malburgen. ‘En dan bedoelen we echt meedoen, want je kunt meteen aan de slag om je eigen zonnestof te maken of je eigen thee bijvoorbeeld. Misschien leer je liever gerechten uit verschillende culturen koken? Of anders gooi je jouw muzikale talent in de strijd en maak je een eigen track.’

Meer weten: www.ruimtekoers.nl

Inschrijven workshops kan via: https://bit.ly/ruimtekoers-workshops

Maak je eigen zonnestof: 14 & 21 augustus, 11:00-16:00, Huis voor de Wijk of tijdens het festival van 3 t/m 6 september in Malburgen

Maak je eigen thee: 14 & 22 augustus, 14:00-17:00, vertrekpunt Salvatorkerk, of tijdens het festival van 3 t/m 6 september in Malburgen.

Kook je verhaal: 15 & 21 augustus, 10:30-14:30, De glazen Ideeënbus op de Drieslag, of tijdens het festival van 3 t/m 6 september in Malburgen.

Maak je eigen track: 10 & 11 augustus, 15:00-16:30, De glazen Ideeënbus op de Drieslag of tijdens het festival van 3 t/m 6 september in Malburgen.

Ruimtekoers festival

‘En we organiseren Ruimtekoers Festival waar we de living labs presenteren, van 3 tot en met 6 september.’

Over twee weken wordt het volledige programma bekend gemaakt.

