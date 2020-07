Van H80 festival naar Theater Terras

Vanwege de coronacrisis was er óók al geen H80 festival afgelopen Hemelvaartweekend. Voor de vele thuisblijvers wordt er echter op de Bult binnenkort met samenwerkende partners wél een Hoogte80 Theater Terras neer gezet!

Het culinaire hoogtepunt van je zomer!

De website van het H80 festival laat weten: ‘Groots nieuws! Van 19 t/m 23 augustus 2020 nemen we samen met Cafe Bosch en Café Kroon het initiatief iets nieuws te organiseren, het Hoogte80 Theater Terras: intieme lunch- en dinershows in stadspark Hoogte80.’ Café Kroon aan de Hommelstraat is helaas gesloten: ‘Het is dan wel even stil bij Café Kroon, maar dat betekent beslist niet dat we zelf ook stilzitten!’ De nieuwe eigenaren van Café Bosch (ooit Hotel Bosch en later Brigant) kregen midden in coronatijd de sleutels en zijn nog niet eens officieel geopend.

Het ideale uitje dus hoog in Arnhem, voor je thuisblijfvakantie. Er wordt elke dag een lunch- en dinershow georganiseerd. Elke show bestaat uit twee voorstellingen, inclusief een driegangendiner.

Corona proof

Tickets gaan binnenkort in de verkoop en zijn inclusief lunch of diner. Per voorstelling zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar. Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk om met meer dan twee personen aan één tafel te zitten, tenzij je tegelijk met je vrienden boekt: dan kan er voor gezorgd worden dat mensen toch relatief dicht bij elkaar kunnen zitten.

‘We geven eerst onze trouwste fans de kans een plekje te bemachtigen: de nieuwsbrieflezers’. Dus: meldt je daar! om voor 19 t/m 23 augustus aan tickets te komen.

