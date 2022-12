Archeologische vondst vertraagt opening voedselbos

Vanwege een archeologische vondst wordt de opening van een voedselbos in Elderveld uitgesteld. Het bosje waar buurtbewoners voedsel kunnen verbouwen zou eind deze maand in gebruik worden genomen. De vondst van een Romeins heiligdom ‘de Limes’ bij Zevenaar gooit nu roet in het eten.

door Aniek Beekman

Na die vondst is de kans groter dat er ook op de plek waar het voedselbos moet komen archeologische resten te vinden zijn. Het gebied ligt namelijk langs de voormalige loop van de Rijn. Om daar duidelijkheid over te krijgen worden er gaten geboord. Het boren in de grond gebeurt uiterlijk begin januari.

‘Extra dimensie aan het bos’

Gijsbert Hulsker, initiatiefnemer van het bos, vindt het jammer dat de opening op zich moet laten wachten. “Mochten er toch vondsten gedaan worden, dan geeft dat natuurlijk wel een extra dimensie aan het bos.”

Ondertussen liggen de voorbereidingen van het bos wel plat, “Het slib ligt al verstrooid over de grond, maar we mogen nu niet meer graven”, legt Hulsker uit. “Dus de paddenpoel moet ook nog even op zich laten wachten.” Hulsker is blij dat ze al zo ver zijn gekomen, “Die paar maanden kan ik ook nog wel wachten.”

Duurzaamheidsprijs

Het voedselbos was ook genomineerd voor de Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs. “Komende vrijdag gaan we naar het stadhuis waar de prijs wordt uitgereikt”, zei Hulsker vorige week. De prijs is voor duurzame innovaties en initiatieven in Arnhem. De Club van Dirk reikt deze prijs jaarlijks uit aan een persoon of organisatie die ‘niet kan wachten op en betere wereld’. Het initiatief won de derde prijs!

