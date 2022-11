Textielatelier wint Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs 2022

De vijfde Dirk Zeldenrustprijs is in de wacht gesleept door Margriet Bleijenberg en Gerrie Peters met hun duurzaam Textielatelier in Sint Marten – Klarendal. “Dit prachtige burgerinitiatief draagt in meerdere opzichten bij aan duurzaamheid. Gebruikt textiel wordt duurzaam vermaakt, de huiskamer draagt bij aan een warm gevoel van onderlinge solidariteit en er wordt laagdrempelig kennis gedeeld over energieverbruik en – besparing. Dit in de gemeenschappelijke strijd tegen energiearmoede”, aldus de jury .

De tweede prijs was voor The Linen Project van ArtEZ en de derde prijs voor Stichting Voedselbos Elderveld.

Samen delen



Bijzonder deze keer is dat de jury besloot het prijzengeld (€ 5000) te verdelen. Reden is dat het Textielatelier niet zoveel nodig had voor haar doel. Ook gezien de “close finish” van de projecten is het prijzengeld verdeeld onder de drie genomineerden. Het Textielatelier kreeg € 2500 én 500 Arnhem Hert, The Linen Project €1500,- en Stichting Voedselbos Elderveld €1000,-. Ook mogen alle, dus ook de niet-genomineerde inzenders, een workshop circulaire economie van Frank Croes bij de HAN volgen.

Groene Vrijdag

De prijsuitreiking was traditiegetrouw de laatste vrijdag van november. Omgedoopt tot groene vrijdag. Als tegenhanger van de koop- en vooral vèrkoopmanie die Black Friday heet.“ Niet meer spullen, maar minder. Geen Black Friday, laat staan Black Flyday, maar Green Friday!” roept Jan Schreur, voorzitter van de Club van Dirk, terwijl hij demonstratief de advertentie van Black Flyday doorscheurt.

Democratie en vrijheid

Wethouder Bob Roelofs haalt herinneringen op aan Dirk, die hij nog persoonlijk gekend heeft. “Ik heb bijzondere gesprekken met hem gehad om 6.00 uur in de ochtend als Dirk langs de kraak liep. Ik vind het mooi om te zien dat de Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs in de raadszaal wordt uitgereikt. Een plek voor democratie en vrijheid. Je leest het op de vloer. En ik hoorde Jan zeggen dat de Club van Dirk in januari besluit of en hoe ze doorgaan. Mijn tip: laat de prijs niet te snel verdwijnen, de prijs is het waard te blijven bestaan. Ik denk dat Dirk boven denkt: ga er alsjeblieft mee door!”

Bee en Bee bijna in bedrijf

Monique Verstraten, directeur van Natuurcentrum Arnhem, prijswinnaar 2021, deed verslag van de voortgang van het initiatief. “We hebben veel werk verzet, het is niet helemaal af, maar nog dit jaar gaan we de Bee en Bee (een levensgrote bijenpoppenkast) realiseren. In 2023 gaan we tijdens Wereld Bijendag de Bee en Bee feestelijk openen en dit vieren met bezoekers. Voor de 500 Arnhems Hert hebben we bij de Blauwe Tomaat voor een jaar fruit voor onze vrijwilligers gekocht.”

Jury

De jury bestond uit: Frank Croes (voorzitter, programmamanager Circulaire Economie HAN en adviseur duurzame transitie), Petra Souwerbren (directeur Natuur en Milieu Gelderland) en Grieta Spannenburg (milieukundige en meteoroloog).

