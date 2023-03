Arnhem doet mee aan Landelijke Opschoondag

Zwerfafval opruimen in je eigen wijk: op zaterdag 18 maart a.s. vindt voor de 21e keer de Landelijke Opschoondag plaats. Ook in Arnhem steken inwoners en bedrijven in hun buurt of wijk de handen uit de mouwen. Allemaal voor hetzelfde doel: een schoner Arnhem. Wat pak jij op op 18 maart?

Op de 18e zetten diverse initiatieven zich in. Zo gaat een bewonersinitiatief in Alteveer-Craneveld het plein voor de Coop aan de Beethovenlaan aanpakken. In Malburgen gaat een organisatie samen met jongeren het gebied rondom winkelcentrum Kronenburg schoonmaken. Ook vrijwilligers van Heel Arnhem Schoon sluiten aan.

Aansluiten bij bestaand initiatief

Arnhem kent vele mooie initiatieven op het gebied van zwerfafval. Neem bijvoorbeeld de Afvalestafette, die in de week voorafgaand aan de Landelijke Opschoondag door Arnhem gaat, waarbij ruim 3000 leerlingen zwerfafval te lijf gaan.

Al deze initiatieven samen zijn nu verenigd op de website www.arnhemschoner.nl. Daar staat ook hoe jij kunt aansluiten bij een actie om Arnhem zwerfafvalvrij te maken.

Over Arnhem Schoner

Arnhem Schoner is een initiatief van gemeente Arnhem, Natuurcentrum Arnhem, Het KinderWijkTeam en Heel Arnhem Schoon. Op de website staan alle initiatieven vermeld uit de stad die te maken hebben met zwerfafval. Zo kunnen inwoners snel zien welke initiatieven in hun wijk worden georganiseerd en waar zij aan kunnen sluiten.

Reacties