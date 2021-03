Arnhem gaat de strijd aan in het NK Tegelwippen

Op 30 maart gaat het jaarlijkse NK Tegelwippen van start. Arnhem gaat de strijd aan met Nijmegen en met tenminste veertig andere Nederlandse gemeenten. Wie verruilt de meeste (tuin)tegels voor groen?

Mooiere stad



Met een gezonde portie rivaliteit biedt deze competitie een ludiek alternatief voor de (door corona) nog onzekere sportcompetities. Maar er is ook een belangrijker, gemeenschappelijk doel. Overal worden tegels vervangen voor groen om zo wateroverlast te voorkomen, koelte te bieden in tijden van hitte, water vast te houden bij droogte en de leefruimte voor planten en dieren te vergroten. Daarnaast is groen goed voor je psychische en fysieke gezondheid én wordt de stad er mooier van.

Wint Arnhem dit jaar de Gouden Tegel?

Vanaf 30 maart kan iedereen zijn of haar gewipte tegels aanmelden via www.nk-tegelwippen.nl. Deze worden automatisch opgeteld bij de Tegelstand van de gemeente. De gemeente die vóór 30 september 2021 de meeste tegels per inwoner wipt wint de prestigieuze Gouden Tegel. Ook actieve bewoners die hun (gevel)tuin transformeren maken kans op een prijs: elke maand wordt door een vakjury de Wipper van de Maand uitgekozen. Al deze Tegelwippers zijn genomineerd voor de grote publieksprijs die begin oktober wordt uitgereikt.

“Ik roep Arnhemmers, sportclubs, verenigingen en bedrijven op om aan de slag te gaan, samen met ons” – Cathelijne Bouwkamp, wethouder gemeente Arnhem

Iedereen kan meedoen

Het is de ambitie van gemeente Arnhem om de komende jaren 10% van de verharding te vervangen door groen. Ook zij zullen dus letterlijk hun steentje bijdragen aan de competitie. Maar de gemeente kan het niet alleen… Een groot deel van de stad is particulier terrein. Ook inwoners, woningcorporaties, scholen en bedrijven kunnen dus een bijdrage leveren!

Samen maken we Arnhem klimaatbestendig

Platform Arnhem Klimaatbestendig verbindt en inspireert al 5 jaar Arnhemmers om samen de stad groener en klimaatbestendiger te maken. Samen met de gemeente, inwoners en andere partijen gaan zij ook dit jaar acties organiseren om Arnhem verder te ontharden en vergroenen. Wil jij ook je steentje bijdragen? Kijk dan op www.arnhemklimaatbestendig.nl voor voorbeelden en inspiratie. Hier kun je je ook inschrijven voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws rondom het NK Tegelwippen en ander groen Arnhems nieuws.

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties