‘Op het puin, en dan nu’: help jij meters maken?

In tijden van corona schildert Muziektheater De Plaats op een unieke manier samen met Arnhemmers het meterslange decor voor Op het puin, en dan nu. Om dit project te realiseren is er een crowdfunding gestart op platform Voordekunst. Help jij ons meters maken?

1946 – 2021

Op 11 mei gaat via een stream ‘Op het puin en dan nu‘ van Muziektheater de Plaats in co-productie met Rozet, in première. Het is dan 75 jaar geleden dat het muziektheaterspektakel Op het puin van componist Robert de Roos plaatsvond. Een legendarisch schouwspel bedoeld als hart onder de riem voor de Arnhemmers bij de heropbouw van de stad na de oorlog. Na die legendarische voorstellingen in 1946 is het stuk nooit meer opgevoerd. Onlangs werd de verloren gewaande partituur teruggevonden door een muziekbibliothecaris van het erfgoedcentrum in Rozet.

In deze indringende voorstelling verweeft Muziektheater de Plaats elementen uit het theaterspektakel Op het Puin uit 1946 met veerkrachtige verhalen van Arnhemmers nu: het muziektheaterspektakel Op het puin uit 1946 wordt nieuw leven inblazen door middel van een historisch concert, een inspirerende en actieve contextprogrammering. De bijzondere verhalen over de veerkracht van Arnhemmers toen en nu staan hierin centraal.

Crowdfunding

Normaal gesproken zouden meerdere amateurkoren en -orkesten meewerken. Door de corona-maatregelen is dat niet mogelijk. Om toch met publiek en deelnemers verbonden te blijven en samen iets te creëren, schilderen we een panorama van enkele tientallen meters met levensgrote portretten van Arnhemmers.

Dit zijn deels zelfportretten en deels portretten op basis van foto’s uit de Tweede Wereldoorlog. Alle portretten voegen we samen tot een geschilderd volk van tientallen meters dat dient als betekenisvol decor tijdens Op het puin, en dan nu. Na mei organiseren we in samenwerking met Rozet een rondreizende tentoonstelling van de portretten en de bijzondere verhalen erachter.

Doneren kan via het platform VOOR DE KUNST.

Muziektheater De Plaats

De Plaats laat in zijn multidisciplinaire voorstellingen op locatie een nieuw geluid horen. Eén van rust, stilte, nuance, en verbinding. De locatie is inspiratiebron en medespeler in de voorstellingen. Naast onze professionele cast en crew werken we samen met amateurs en amateurverenigingen uit de omgeving. Altijd in, met door en voor de wereld om ons heen.

muziektheaterdeplaats.nl

