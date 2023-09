Arnhem komt tegemoet aan oproep kabinet

… en vangt per direct extra vluchtelingen op aan Rijnkade.

Afgelopen vrijdag kwam er een extra schip aan de Rijnkade voor de opvang van 95 asielzoekers. Daarnaast biedt Arnhem het COA de mogelijkheid een tweede schip aan te leggen voor de opvang van nog eens ongeveer 100 vluchtelingen. Hiermee geeft de gemeente Arnhem gehoor aan een dringend verzoek van staatssecretaris Van der Burg om extra tijdelijke opvangplekken te verzorgen.

Burgemeester Ahmed Marcouch: ‘De roeping van de mens is mens te zijn. Arnhem is de stad naar mijn hart waar wij begrijpen dat onze bijzondere geschiedenis van indrukwekkende evacuaties en succesvolle wederopbouw ons hier gebracht heeft, bij onze menselijkheid.’

Alleen volwassenen

Deze tijdelijke maatregel zal twee maanden gelden, omdat er daarna geen plaats meer is voor de extra schepen vanwege geplande renovatiewerkzaamheden aan de kade. De nieuwe schepen vallen onder de verantwoordelijkheid en het beheer van het COA. Gezien de locatie en veiligheidsoverwegingen, zullen enkel volwassen asielzoekers op de schepen verblijven.

In totaal vangt Arnhem nu ruim 2.700 vluchtelingen op, waarvan ongeveer 950 Oekraïners. Een groot deel van hen woont aan de zes opvangschepen die tot eind volgend jaar aan de Rijnkade liggen. Omwonenden en ondernemers zullen door de gemeente Arnhem op de hoogte worden gebracht van de komst van de extra schepen.

Wethouder

Paul Smeulders, wethouder vluchtelingen: “Arnhem is een gastvrije stad. Het is fijn dat we opnieuw een stap naar voren kunnen zetten in het opvangen van mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Arnhem neemt hiermee haar verantwoordelijkheid. We hopen dat andere gemeenten dit voorbeeld volgen. Het is onze gezamenlijke taak om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers.”

In @RTLnieuws over het extra opvangschip voor vluchtelingen dat gisteravond naar Arnhem kwam. We vangen in onze stad nu bijna 3.000 mensen op. Hopelijk lukt het andere gemeenten ook om meer opvangplekken te regelen 🙏 pic.twitter.com/3aptY3CEnL — Paul Smeulders (@PaulSmeulders) September 23, 2023

