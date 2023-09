Kunstkastjes door Klarendal – ‘Ogensnoep’

Buurtconciërges Eric en Perry van Klarendal en Sint Marten (aangesteld in het kader van de Arnhem Oost aanpak) stoorden zich al een tijd tijdens hun rondes aan de graffiti en viezigheid op de elektriciteitskastjes. Dat deed de burgemeester ook als hij van huis onder de Hommelsepoort door naar het gemeentehuis liep. Ze kregen het idee om iets met kunstenaars en een make-over te doen.

Hommelsepoort

Productiehuis Plaatsmaken onder de Klarendalse molen, was op dat moment al bezig om in samenwerking met de gemeente aan aantal kasten in aangrenzende wijken te pimpen. De buurtconciërges maakten de kasten onder de spoorbrug schoon, schuurden en verfden ze en met prachtige stickers met verschillende ontwerpen van een aantal kunstenaars, werden de eerste nutskasten een feit.

[tekst gaat door onder de foto]

‘Behalve dat het straatbeeld er een stuk vrolijker van werd, is ook gebleken dat het goed helpt tegen graffiti vandalisme. Door de anti graffiti coating is er nauwelijks iets overheen gespoten. We kregen veel positieve reacties van wijkbewoners, en de vraag of het ook bij hen in de straat zou kunnen’, vertelt Eric.

Ogensnoep

Vanuit de gemeente werd er hier voor een budget vrijgemaakt om het project verder door te voeren en wederom in samenwerking met productiehuis Plaatsmaken. Zij berichten:

Ogensnoep – Het plezier van aardse bezittingen

Chaekgeori

In Korea vertegenwoordigt chaekgeori (vertaling ‘boeken en dingen’) een geschilderde rangschikking van boeken, kleine schatten en andere objecten.

De oorsprong hiervan ligt in de Chinese hoftraditie om dingen te verzamelen zoals de geschriften van Confucius, met kalligrafie versierde rollen en decoratieve, kostbare voorwerpen. Sommige motieven drukken positieve wensen uit voor geluk, rijkdom en overvloed. Vanaf het eind van de 19e eeuw vindt deze traditie ook z’n weg naar gewone mensen, en wordt ze onderdeel van de Koreaanse volkskunst.

Kindertekeningen

Geïnspireerd door chaekgeori vroeg Harmen Liemburg de kinderen van groep 5 op Klarendalse Basisschool Kunstrijk om elk een tekening te maken van hun tien meest geliefde bezittingen. Dat leverde meteen een vrolijk en kleurrijk beeld op van wat er zoal op de kinderkamers te vinden is: speelgoed, sportspullen, knuffels, elektronica, huisdieren en game characters.

Werkproces

De tekeningen waren het startpunt voor het aanleggen van een beeldverzameling. De eerder in de wijk geselecteerde electrakasten, maat XL tot S, werden schaal 1:10 in Adobe Illustrator getekend. Daarna werden ze op volgorde van grootte naast elkaar geplaatst. Hierna kon het ontwerpen echt beginnen. Net als in de chaekgeori zijn kasten een structurerend element. Hier maakt een witte IKEA Kallax het mogelijk om vlakken te verdelen en de compositie in verschillende richtingen op te bouwen.

Landschap

Zo ontstond laag voor laag één groot kinderkamerlandschap met een uiteindelijke lengte van 36 meter. Door de fysieke opdeling in zij-, voor- en soms ook achterkanten ontstaan op zichzelf staande composities die ook in elkaar overlopen. Door het gebruik van kleur en wisselende motieven hebben alle kasten een eigen thema en sfeer.

Schaal

Omdat kinderen vanuit hun perspectief de wereld anders ervaren dan volwassenen (voor veel mensen leek de wereld uit hun kindertijd achteraf groter te zijn), werden de afgebeelde voorwerpen en dieren op ongeveer 150% van de ware grootte afgebeeld.

24 nutskastjes om van te genieten

Arnhems reclamebureau Idem Dito zorgde voor de stickers en bij het ter perse gaan van de krant zijn er 10 van de 24 klaar. Eric: ‘Zo ziet de wijk er weer een stuk beter uit, en de bewoners zijn er erg blij mee. En wij ook.’ Het is de bedoeling dat eind oktober alle elektriciteitskastjes klaar zijn. Kijk en geniet er vooral van! En blijf er af. Want helaas is al snel gebleken dat vandalen het leuk vinden om de bestickering op een aantal kasten aan te tasten. En dat verdienen de jonge ontwerpers van Kunstrijk niet. De rest van de wijkbewoners ook niet.

NB In Malburgen werden eerder ook al elektriciteitskastjes aangepakt in winkelcentrum De Drieslag.

