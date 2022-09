Arnhem laat zich van groenste kant zien op Open Monumentendag

Meer dan 50 monumenten in Arnhem zijn op 10 en 11 september 2022 gratis te bezoeken tijdens de 36e editie van Open Monumentendag. De ondertitel van dit jaar in Arnhem – groene golf – heeft alles te maken met duurzaamheid. Arnhemse monumenten laten zien hoe groen en duurzaam de stad is!

Duurzaamheid

Het thema duurzaamheid heeft verschillende aspecten. Duurzaamheid is bijvoorbeeld te vinden bij restauraties, steeds vaker met gebruik van duurzame bouwmaterialen en energievoorziening. Een Arnhems icoon, de Eusebiuskerk heeft de afgelopen jaren een grondige verbouwing ondergaan. De kerk heeft de ambitie om de duurzaamste kerk van de wereld te zijn, bijvoorbeeld door de inzet van waterstof voor de verwarming.

Duurzaamheid kan ook gaan om een toekomstbestendige herbestemming. Het voormalige gymnasium aan de Statenlaan in Arnhem, een rijksmonument uit 1938, is in 2014 herontwikkeld als een creatieve werk/woon-gemeenschap met de naam De Kleine Campus. De herbestemming staat een dynamisch gebruik toe in een zoveel mogelijk ‘fossil fuel free’ gebouw.

Groene stad

Duurzaamheid betekent natuurlijk ook werken aan een groene stad. Arnhem is al een zeer groene stad en heeft grote ambities om de openbare ruimte verder de vergroenen. Arnhemse monumenten dragen vaak bij aan een leefbaar, gezond klimaat voor mens en natuur. In deze editie is daarom extra aandacht voor het Arnhemse monumentale groen. Wat dacht je van een wandeltocht langs monumentale bomenpartijen door de stad? En hoe rood in groen kan veranderen ervaart u bij een rondleiding door de verscholen tuinen van het Spijkerkwartier – ooit een beruchte rosse buurt, maar nu een toonbeeld van de versmelting van publiek groen met monumentale bebouwing.

Bezoek gratis de feestelijke opening van Open Monumentendag Arnhem 2022 op vrijdag 9 september van 20.00-22.00. Geen gebouw zo duurzaam als een monument; ze zijn niet van gister en gaan – als het goed is – ook nog lang mee. Tegelijkertijd zijn monumenten allesbehalve duurzaam in de actuele, engere zin van het woord. Hoe krijgen we ze up to date met behoud van de historische en architectonische kwaliteiten?

Feestelijke opening

Dat is de vraag die centraal staat tijdens de feestelijke opening van Open Monumentendag 2022 in De Nieuwe Coehoorn, georganiseerd door CASA en Open Monumentendag Arnhem. Na bijdragen over duurzaamheid en Arnhemse monumenten van Peter Koelewijn, Johan Blokland en Martine Verheijen-Verkooijen, zal wethouder Bob Roelofs zal het Arnhems Open Monumentendagweekend officieel openen. U kunt zich nu gratis aanmelden. Meer informatie

De volledige lijst van de deelnemende monumenten is te vinden op:

openmonumentendagarnhem.nl

