Druk bezocht herdenkingsfeest Sawah Belanda

Afgelopen zondag was de feestelijke Indië-Herdenking Sawah Belanda bij het Indisch Monument een groot succes. Nog niet eerder was er zoveel belangstelling voor zowel de kranslegging als het herdenkingsfeest in park Sacré Coeur in Arnhem.

Indisch monument

Het monument Sawah Belanda Arnhem in Park Sacré Coeur gedenkt de Indo die door de koloniale tijd is ontstaan en na de revolutietijd naar Nederland is gekomen. Het kunstpark staat symbool voor de Indo’s die nu zo goed als opgelost lijken te zijn in de Nederlandse samenleving. Het monument bestaat uit een grote vijver met aan de achterzijde, midden in het park, een sawah (natte rijstvelden in terrasvorm) met zeven granieten pagina’s die rondom het rijstveld-landschap ‘zweven’. Op de granieten platen staan flarden van verhalen: vertellingen uit de mond van Indische mensen zoals ze zijn opgetekend door Marion Bloem.

Indisch programma

Honderden bezoekers kwamen af op de optredens van gitarist Erwin van Ligten, de krissendansers DwiBuhmi, de Peduli Seni Indonesia dansgroep, duo Retired en een latin danspaar. Marion Bloem benadrukte in haar toespraak nogmaals het belang van de Indië-Herdenking. In de grote tent was het niet alleen luisteren en genieten van de muzikanten en dansgroepen, maar iedereen kon ook meedansen. Ook bij de kunstkramen was het een drukte van jewelste. De kraamhouders verkochten hun waar goed. Zelfs de sateetjes van de eetkraam van Sama Sama waren aan het eind van de middag allemaal uitverkocht.

De voorzitter van de organisatie TIP (The Indo Project) uit Boston (Amerika) was ook aanwezig. Zij heeft een mooi bloemstuk geplaatst bij het Indisch Monument. TIP verbindt duizenden Indo’s wereldwijd middels hun website, FB page en nieuwsbrief. Alle communicatie is Engelstalig, zodat Indo’s van Canada tot Nieuw-Zeeland op de hoogte zijn van het laatste nieuws.

Verhalen

Het bestuur van Sawah Belanda kijkt tevreden terug op zowel de kranslegging als het herdenkingsfeest: dat verhalen van Indo’s die door de koloniale tijd zijn ontstaan en na de revolutietijd naar Nederland zijn gekomen, verteld moeten blijven worden

Mede dankzij een financiële ondersteuning van de provincie Gelderland was dit mogelijk. Ook in 2023 organiseert het bestuur weer een groots herdenkingsfeest!

Reacties