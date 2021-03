Arnhem vaakst getroffen door autovandalisme

Vorig jaar werden in Gelderland 3.330 autovernielingen geregistreerd bij de politie: 3,2 vernielingen per 1.000 auto’s. Hiermee worden in de provincie relatief weinig auto’s opzettelijk beschadigd. Echter is er veel verschil te zien tussen gemeenten: zo vonden in Arnhem met 7,6 per 1.000 auto’s juist veel vernielingen plaats. Dit en meer concludeert Independer op basis van politiecijfers over het aantal geregistreerde autovernielingen.

Arnhem op vierde plek

Alleen in Den Helder (9,2), Zandvoort (8,2) en Rotterdam (7,9) vonden per 1.000 auto’s meer opzettelijke beschadigingen plaats in Nederland. In totaal vonden in Arnhem 505 vernielingen plaats in 2020, een daling ten opzichte van het jaar ervoor: toen lag dit aantal op 540. In Gelderland waren er 9 gemeenten waar het aantal vernielingen per 1.000 auto’s op of boven het landelijke gemiddelde van 3,7 lag:

Arnhem (7,6) Nijmegen (5,5) Culemborg (5,5) Tiel (5,3) Westervoort (4,7) Zaltbommel (4,3) Zutphen (4,2) Scherpenzeel (3,9) Wageningen (3,7)

Van alle Gelderse gemeenten werd er alleen in Rozendaal geen melding gemaakt van autovandalisme.

Relatief weinig vernielingen in Gelderland

Ondanks het hoge aantal vernielingen in Arnhem, scoort heel Gelderland met het aantal autovernielingen (3,2 per 1.000 auto’s) onder het landelijk gemiddelde: deze ligt namelijk op 3,7 per 1.000 auto’s. In totaal waren dit 3.330 vernielingen in de provincie, minder dan het jaar daarvoor: hier lag het aantal nog op 3.750. Men name Ede droeg bij aan deze daling met 225 vernielingen minder dan een jaar eerder, de sterkste absolute daling van alle Nederlandse gemeenten.

Alleen in Flevoland (2), Overijssel (2,7) en Drenthe (2,7) liggen het aantal vernielingen per 1.000 auto’s lager.

De meeste vernielingen vonden daarentegen plaats in Zuid-Holland: hier komen 4,8 vernielingen per 1.000 auto’s plaats. Hierna volgen Noord-Holland (4,7) en Limburg (4).

Alleen allrisk-dekking biedt uitkomst

Autobezitters die te maken krijgen met vandalisme-schade aan hun auto krijgen uitsluitend vergoeding van hun verzekering als zij een allrisk-dekking hebben. Onder bepaalde voorwaarden zijn ook mensen met een beperkt casco dekking (ook wel bekend als de WA+) verzekerd van dekking bij ruit- of brandschade. Eelko van Dijk, expert bij Independer, legt uit dat je altijd wel goed moet overwegen of je gaat claimen: “Bij het claimen van een schade aan de auto trekt de verzekeraar vaak direct vijf schadevrije jaren af. Het aantal schadevrije jaren dat je hebt opgebouwd vormt een belangrijke factor voor de hoogte van je premie. Daarom is het altijd de moeite waard om na te gaan of het verstandiger is om schade te claimen of om deze zelf te betalen. Bij beschadiging/diefstal van een zijspiegel kan het bijvoorbeeld financieel aantrekkelijker zijn om reparatie zelf te betalen.”

Kijk hier voor de autovandalismekaart van Nederland.

