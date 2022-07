Arnhem vangt meer vluchtelingen op

Er komt meer capaciteit voor de opvang van asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne. Door de oorlog in Oekraïne zijn veel Oekraïners nog steeds genoodzaakt te vluchten.

Persbericht van de gemeente Arnhem

Ook verwachten we dat de Oekraïense vluchtelingen langer zullen verblijven in Arnhem. Daarnaast zien we al geruime tijd de schrijnende situatie in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel.

Meer schepen voor noodopvang

Het college van burgemeesters en wethouders heeft daarom besloten de noodopvang aan de Rijnkade te verlengen. Burgemeester Ahmed Marcouch: ‘De vluchtelingen die naar Nederland komen, willen wij zo goed mogelijk in onze stad opvangen en hier tot rust laten komen. Want voor hen is onderdak dringend noodzakelijk om dramatische toestanden in Ter Apel te voorkomen. Dus samen met andere gemeenten in Nederland moeten wij meer opvang organiseren, voor mensen die door oorlogsgeweld alles achter zich hebben moeten laten.’

Voor het huidige opvangschip, dat in september de vaart weer in gaat, wordt een vervangend schip gezocht. Het andere schip voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen blijft tot eind 2023.

Voor asielzoekers uit andere landen komt ook een extra opvanglocatie in Arnhem. De huidige noodopvang van asielzoekers op het cruiseschip aan de Nieuwe Kade wordt verlengd tot minimaal eind 2023. Die locatie wordt uitgebreid met een tweede schip, tot minimaal eind 2023.

Taallessen voor Oekraïense vluchtelingen

In september starten daarnaast taallessen voor alle Oekraïense vluchtelingen, in Nederlands of Engels. De lessen zijn gratis en worden aangeboden in samenwerking met Rozet (Engels) en RijnIJssel (Nederlands). Er waren al taallessen voor Oekraïners in de gemeentelijke opvang en voor de mensen die op het COA-schip verblijven.

Wethouder Paul Smeulders: ‘De vluchtelingen uit Oekraïne blijven voorlopig in Arnhem. Om mee te kunnen doen, is het spreken van de taal onmisbaar. We zijn er trots op dat we hier al zoveel doen voor deze vluchtelingen, met opvang maar ook bijvoorbeeld met school en zomeractiviteiten. Taallessen horen daarbij. Zo kunnen de Oekraïners volledig deelnemen aan de Arnhemse samenleving.’

