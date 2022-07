Ontmoet bloeiende, zoemende en vliegende Arnhemmers

Wie Arnhem door een groene bril bekijkt, ziet een aaneenschakeling van natuurgebieden met heel veel groeiende, bloeiende, kruipende, zoemende en vliegende inwoners: Andere Arnhemmers. De nieuwe Arnhemse Stadsnatuurkaart laat je in dertien gebieden kennis maken met de natuur en medebewoners van onze stad.

Arnhemse Stadsnatuurkaart

Op woensdag 20 juli nam wethouder Marco Van Der Wel (natuur, milieu en zorg) de Andere Arnhemmers Stadsnatuurkaart in ontvangst bij bezoekerscentrum Molenplaats Sonsbeek.

Wethouder van der Wel vindt dat deze Stadsnatuurkaart een unieke kans is om eens anders naar Arnhem te kijken: “Voor een gezond leven is meer natuur en een groenere omgeving ontzettend belangrijk, voor mens en dier. Dat is bewezen. Daar gaan we de komende jaren hard aan werken: meer groen, meer bomen en meer biodiversiteit. En er is al zoveel moois in Arnhem om op te bouwen, dat maakt deze nieuwe Stadsnatuurkaart al duidelijk.”

De wethouder nam de Stadsnatuurkaart in ontvangst van Sanne Blok, coördinator Groen Arnhem: “We zijn erg trots op deze mooie belevingskaart, gemaakt door Arnhemse creatieven in samenwerking met groene partners uit de stad. We zijn benieuwd naar de ervaringen van Arnhemmers die met de kaart op pad gaan om de natuur in onze mooie stad te ontdekken”.

Ontmoet Andere Arnhemmers

Waar in Arnhem je ook bent, je bevindt je midden in de stadsnatuur. Onder onze huizen stromen beken, slechtvalken zien onze torens voor rotsen aan en in park Sonsbeek communiceren beuken met elkaar via een schimmeldraden-netwerk. Moeilijk te vinden? Met de nieuwe Andere Arnhemmers Stadsnatuurkaart hoef je niet lang te zoeken. Er staan genoeg gebieden op voor urenlang struinplezier.

Maak een stiltehavencruise in de Spijkertuinen, ga op beversafari in Meinerswijk of speur naar giraffen in het oerbos. Of kijk gewoon eens om je heen in de binnenstad, waar de natuur letterlijk uit de voegen groeit. Zie je de paardenbloemen en muurvarens in de smalste groeven van onze gebouwen?

De nieuwe Stadsnatuurkaart laat je zien welke Andere Arnhemmers je kunt vinden in de natuurgebieden van de stad, maar is verre van volledig. Want juist door te kijken met je eigen ogen en te luisteren met je eigen oren, ontdek je het allermeest.

De Stadsnatuurkaart is gratis verkrijgbaar bij onder andere bezoekerscentrum Molenplaats Sonsbeek, Stadsboerderij Presikhaaf, Stadsboerderij De Korenmaat en Citystore Arnhem in de Eusebiuskerk. Ook RTV Connect maakte een leuk item over de lancering van de Stadsnatuurkaart.

—–

Andere Arnhemmers is een groeiend initiatief van Gemeente Arnhem, Groen Arnhem en Studio Lakmoes. Meer informatie vind je op www.anderearnhemmers.nl

Reacties