Arnhem zorgt voor warmere huizen door persoonlijke aanpak

Arnhem zet flink in op isoleren en wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Voor de korte termijn is de gemeente aan de slag met kleine aanpassingen binnen woningen en bijvoorbeeld een subsidieregeling waarbij tot 2000 euro wordt ingezet om kleine woningen snel te kunnen isoleren. Op de langere termijn is het de bedoeling om in 2030, 35.000 woningen te isoleren tot aan de nationale isolatiestandaard.

Daarmee zijn deze woningen klaar voor de stap naar aardgasvrij. Naast de landelijke regelingen is er nu een Arnhemse Aanpak Woningisolatie. “Het verduurzamen van onze stad is belangrijk omdat we alles op alles moeten zetten om de klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast is het ook belangrijk omdat veel Arnhemmers te maken hebben met hoge energiekosten vanwege de energiecrisis. In Arnhem doen we dit samen” geeft Wethouder Energie, Cathelijne Bouwkamp aan.

Wijkaanpak achter de voordeur

“Voor veel mensen is de verhoogde energierekening echt desastreus. Het aantal Arnhemmers dat in grote financiële problemen komt door de energierekening of zelfs helemaal hun verwarming niet meer aan zet, is te groot. Deze voorbeelden zijn schrijnend. Om ervoor te zorgen dat het binnen warm wordt in de koudste maanden, moet je eerst wel achter de voordeur komen. Door de wijkaanpak staan we op belangrijke punten in de buurt en bellen we in bijvoorbeeld in Malburgen gewoon aan. We zien gelukkig dat dat effectief is. Voor veel mensen zijn dat de zorgen van elke dag. Waar we naar toe willen met deze aanpak is ervoor zorgen dat deze problemen ook op de langere termijn wordt opgepakt.”

Nationale isolatiestandaard

Naar schatting zijn 50.000 woningen in Arnhem onvoldoende of geheel niet geïsoleerd. Met de Arnhemse aanpak woningisolatie zorgt Arnhem ervoor dat in 2030 35.000 woningen geïsoleerd zijn tot aan de nationale isolatiestandaard. Hiermee zijn deze woningen klaar voor de stap naar aardgasvrij.

Arnhemmers met een lager inkomen worden zoveel mogelijke ondersteund, zowel financieel als organisatorisch. De isolatie wordt op een versnelde manier gedaan en met oog voor ecologie; zowel wat betreft isolatiemateriaal en wat betreft bijvoorbeeld vleermuizen.

Ook ander vastgoed

De isolatie-opgave betekent een investering in de Arnhemse gebouwenvoorraad ter waarde van ruwweg 300 miljoen euro tot en met 2030. Arnhemse ondernemers (van klein tot groot) kunnen en moeten hiervan meeprofiteren.

De aanpak is gericht op het isoleren van woningen, maar er wordt ook gewerkt aan een specifieke aanpak voor isolatie van ander vastgoed (gemeentelijk vastgoed, maatschappelijk vastgoed en zakelijk vastgoed). Arnhem smeedt nieuwe coalities en gaat de samenwerking aan met partners in de regio om deze ambitieuze doelen te halen. Onderdeel van de Arnhemse aanpak is ook een innovatie challenge, waarbij ingezet wordt op het vinden van oplossingen bij het uitvoeren van isolatiemaatregelen. Dit gaat de gemeente doen samen met kennisinstellingen HAN, ROC en Connectr.

Reacties