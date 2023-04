Vanaf Rijnkade naar de overkant

De Stadsblokkenwerf in Arnhem is het seizoen gestart, we kunnen weer naar het strand én paviljoen. Het pontje en het Werfpaviljoen zijn sinds Koningsdag weer operatief.

Het werfpaviljoen is vanaf nu wekelijks geopend op donderdag, vrijdag en zondag van 12 tot 18 uur.

Het pontje vaart al vanaf woensdag 26 april vijf dagen per week, namelijk van woensdag tot en met zondag van 12 tot 18 uur.

Actuele wijzigingen:

De actuele openingstijden en vaartijden worden gepubliceerd op GoogleMaps.

Op zaterdag (29 april) en vrijdag (5 mei) vaart het pontje niet.

De klusdagen gaan het hele jaar door. Iedereen die daar aan mee wil doen is welkom op donderdag en vrijdag tussen 10 en 16 uur.

Oproep:

De Stadsblokkenwerf wordt geheel gerund door vrijwilligers. Onze uitnodiging om een steentje bij te dragen blijft onverminderd. Met name zijn nieuwe mensen welkom die één of meer dagdelen in het Werfpaviljoen willen werken.

Wil je meer weten mail dan naar: info@stadsblokkenwerf.nl of kijk op www.stadsblokkenwerf.nl.

Tot ziens op de Stadsblokkenwerf, we maken er met elkaar weer een mooi seizoen van.

