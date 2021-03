arnhems Historisch tijdschrift, editie maart 2021

Het arnhems Historisch tijdschrift, dat eenmaal per kwartaal verschijnt, wordt deze maand weer in de brievenbus van de leden van de historische vereniging Prodesse Conamur in Arnhem bezorgd. 66 pagina’s vol verhalen over de balletlegende Winja Marova, de opvoering van het openluchtspel Op het puin, het landgoed Rosorum en over de verloren collecties van het Nederlands Openluchtmuseum.

Balletlerares

Veel Arnhemmers kennen Winja Marova als de balletlerares van de latere Hollywood-ster Audrey Hepburn. Veel minder bekend is dat ze tijdens de oorlog getrouwd was met Douwe Draaisma, directeur van de Arnhemse Muziekschool. Tijdens de Slag om Arnhem ontvluchtte het echtpaar Arnhem, waar ze na de oorlog niet meer welkom zouden zijn geweest. Volgens Hepburn-biograaf Robert Matzen was dat omdat Draaisma een NSB’er was. Stef Ketelaar bekeek Draaisma’s dossier bij de bijzondere rechtspleging en komt tot een opmerkelijke conclusie.

Gelders Arcadië

Christian Korbeld beschrijft het ontstaan van het landgoed Rosorum, een van de landgoederen ten noorden van de stad en bekend onder de naam Gelders Arcadië. De auteur diepte veel nieuwe informatie op over het landgoed, nu gelegen aan de drukke Amsterdamseweg, maar destijds aan een rustieke postweg.

Op het Puin

Een jaar na de bevrijding van Arnhem waren prinses Juliana en prins Bernhard samen met duizenden toeschouwers aanwezig bij de première van het openluchtspel Op het puin dat werd opgevoerd aan de voet van de verwoeste Eusebiuskerk. Pieter Goossen, muziekbibliothecaris bij Bibliotheek Arnhem, vond de verloren gewaande partituur terug. Hij schrijft over de totstandkoming en uitvoering van dit unieke openluchtspel met muziek van Robert de Roos en tekst van Meia Kaas-Alberda. In mei 2021 zal Muziektheater De Plaats het stuk opnieuw opvoeren op de historische locatie bij de Eusebiuskerk.

NOM

In de Tweede Wereldoorlog, ruim voor de Slag om Arnhem in september 1944, zijn veel waardevolle volkskundige collecties uit het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem verscheept naar Rijksdepot kasteel Nederhemert om ze te beschermen tegen oorlogsgeweld. Ingrid Jacobs, auteur van diverse bekende boeken, schrijft in een bijzonder verhaal over het veilig gedachte, maar helaas zo getroffen kasteel. Er is geroofd en geplunderd en al wat resteerde is verloren gegaan in de brand van januari 1945.

En verder:

Naast deze onderwerpen treft de lezer de vaste rubrieken aan waarin het historisch nieuws uit de Arnhemse wijkkranten en het blad van de Historische Kring Elden worden belicht. De nieuw verschenen boeken over de Arnhemse geschiedenis worden besproken en er is weer nieuws van het Gelders Archief.

Leden van Prodesse Conamur krijgen het tijdschrift thuis gestuurd. In de losse verkoop is het aHt voor €7,50 verkrijgbaar bij de boekhandels Hijman Ongerijmd en Het Colofon en kan het worden besteld bij: ledenadministratie@prodesse.nl.

