Posttheater en het H80 festival: zomer coronaproof

Posttheater ontvangt een financiële donatie van het Kickstart Cultuurfonds om het theater coronaproof te maken om zo het publiek weer op een veilige manier te kunnen ontvangen en een buitenpodium te realiseren.

Met de bijdrage wordt de huidige , smalle entree aangepast zodat de in- en uitgaande bezoekersstromen van elkaar worden gescheiden en de capaciteit van de foyer vergroot.

Samen met het H80 festival: Theater terras

Daarnaast wordt er een overdekt buitenpodium gerealiseerd. Door gebruik te maken van het zomerseizoen, doorgaans de periode dat het theater gesloten is, wordt het mogelijk om geannuleerd programma in te halen. Onder de naam Theater Terras programmeert Posttheater in samenwerking met Hoogte80 Festival de hele zomer voorstellingen in festivalsfeer. Beide organisaties borduren daarmee voort op het succesvolle Theater Terras van vorig jaar augustus wat plaatsvond als alternatief op het geannuleerde festival.

Dankbaar voor een zomerse theaterbeleving

Roel Coppelmans, directeur Posttheater: “Posttheater is reuze dankbaar voor de donatie van het Kickstart Cultuurfonds. Met deze donatie kunnen wij de herinrichting van de entree mogelijk maken. Met het realiseren van het buitenpodium kunnen we onze bezoekers weer een unieke theaterbeleving bieden, en dit veilig in de buitenlucht. Ook kijken we uit naar de samenwerking en verwelkomen wij het publiek van het Hoogte80 Festival.”



Harold Oddens, festivaldirecteur Hoogte80 Festival: “Ook Hoogte80 Festival kijkt er naar uit. Een festival op de bult zit er dit jaar helaas niet in. De samenwerking met het Posttheater geeft ons de mogelijkheid om het festivalgevoel op klein formaat neer te zetten en ons publiek, dat al lange tijd een culturele livebeleving heeft moeten missen, een mooi evenement te bieden.”

