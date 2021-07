Recreatie fietsers moesten afgelopen zondag zo nu en dan van plan veranderen: het water van Nederrijn en in Meinerswijk steeg zienderogen. Fiets maar even mee. De waterstand is ondertussen al weer op zijn retour.

Vanaf de John Frost brug

In Meinerswijk

Weg weg, Meinerswijk

De hangbrug onder water

Strandjes weg

Vanaf de Drielsedijk

Vanaf de John Frost brug terug naar Arnhem Noord, let op de picknicktafel

mogelijk gemaakt door de zondagse fietstocht van Zefanja Hoogers

